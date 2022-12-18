18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В ЯНАО квартира в капитальном доме продается с аукциона за 1 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске 1-к. квартиру с аукциона можно купить за 1 млн рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира в капитальном доме за 1 млн 348 тысяч 691 рубль. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, квартира выставлена на торги.

«Продается однокомнатная квартира. Кирпичный дом 1985 года постройки. Начальная цена торгов ниже рыночной, 1 348 691 рубль», — сообщается в объявлении.

Отмечается, что квартира без обременений, возможна покупка с использованием ипотечных средств. Общая площадь 32,1 квадратных метра, есть балкон, квартира требует ремонта.

Агентству компания «V-Лот», которая указана продавцом рассказала, что квартира продается от собственника АО «Дом.РФ». «Мы выступаем как агент, который помогает принимать участие в данных торгах. Квартира была изъята банком АО „Дом.РФ“ в связи с невыплатой предыдущим собственником ипотеки. Банк принимает решение как реализовывать свои непрофильные активы. В данном случае он принял решение реализовать ее путем аукциона», — прокомментировали в компании.

В Надыме двухкомнатная квартира продается с аукциона за два миллиона рублей. ПАО «Сбербанк», который выступает продавцом указал, что объект имеет обременение.

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В Ноябрьске (ЯНАО) на продажу выставлена однокомнатная квартира в капитальном доме за 1 млн 348 тысяч 691 рубль. Как сообщается в объявлении, размещенном на сайте Avito, квартира выставлена на торги. «Продается однокомнатная квартира. Кирпичный дом 1985 года постройки. Начальная цена торгов ниже рыночной, 1 348 691 рубль», — сообщается в объявлении. Отмечается, что квартира без обременений, возможна покупка с использованием ипотечных средств. Общая площадь 32,1 квадратных метра, есть балкон, квартира требует ремонта. Агентству компания «V-Лот», которая указана продавцом рассказала, что квартира продается от собственника АО «Дом.РФ». «Мы выступаем как агент, который помогает принимать участие в данных торгах. Квартира была изъята банком АО „Дом.РФ“ в связи с невыплатой предыдущим собственником ипотеки. Банк принимает решение как реализовывать свои непрофильные активы. В данном случае он принял решение реализовать ее путем аукциона», — прокомментировали в компании. В Надыме двухкомнатная квартира продается с аукциона за два миллиона рублей. ПАО «Сбербанк», который выступает продавцом указал, что объект имеет обременение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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