Отец Юлии Савичевой спел песню в канун Рождества. Видео

07 января 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Композитор Стас Савичев вместе с семьей жил в Кургане до 1994 года Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганский композитор и отец певицы Юлии Савичевой Стас Савичев спел праздничную песню в канун Рождества и записал ее на видео. Помимо Савичева песню исполняют также певица Ирина Яковлева, наставники и участники телепроекта «Музыкальный ипподром» Вадим Гребнев, Екатерина Жердева и Диана Хильчук. «Верить, в чудеса хочу верить, распахнув настежь двери, друзей встречать. Каждый год поворот, новый путь, новый успех. Загадайте желание, вернитесь в детство и поверьте в мечту», — поют исполнители. На видео почти все музыканты со своими семьями и детьми. Юлии Савичевой там нет, но, кроме ее отца, в нем фигурирует также мать — Светлана Савичева.

Курганский композитор и отец певицы Юлии Савичевой Стас Савичев спел праздничную песню в канун Рождества и записал ее на видео. Помимо Савичева песню исполняют также певица Ирина Яковлева, наставники и участники телепроекта «Музыкальный ипподром» Вадим Гребнев, Екатерина Жердева и Диана Хильчук. «Верить, в чудеса хочу верить, распахнув настежь двери, друзей встречать. Каждый год поворот, новый путь, новый успех. Загадайте желание, вернитесь в детство и поверьте в мечту», — поют исполнители. На видео почти все музыканты со своими семьями и детьми. Юлии Савичевой там нет, но, кроме ее отца, в нем фигурирует также мать — Светлана Савичева.