Курганский композитор и отец певицы Юлии Савичевой Стас Савичев спел праздничную песню в канун Рождества и записал ее на видео. Помимо Савичева песню исполняют также певица Ирина Яковлева, наставники и участники телепроекта «Музыкальный ипподром» Вадим Гребнев, Екатерина Жердева и Диана Хильчук.
«Верить, в чудеса хочу верить, распахнув настежь двери, друзей встречать. Каждый год поворот, новый путь, новый успех. Загадайте желание, вернитесь в детство и поверьте в мечту», — поют исполнители.
На видео почти все музыканты со своими семьями и детьми. Юлии Савичевой там нет, но, кроме ее отца, в нем фигурирует также мать — Светлана Савичева.
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