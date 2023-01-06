06 января 2023
05 января 2023

Отец Юлии Савичевой спел песню в канун Рождества. Видео

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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичевы светлана стас
Композитор Стас Савичев вместе с семьей жил в Кургане до 1994 года Фото:

Курганский композитор и отец певицы Юлии Савичевой Стас Савичев спел праздничную песню в канун Рождества и записал ее на видео. Помимо Савичева песню исполняют также певица Ирина Яковлева, наставники и участники телепроекта «Музыкальный ипподром» Вадим Гребнев, Екатерина Жердева и Диана Хильчук.

«Верить, в чудеса хочу верить, распахнув настежь двери, друзей встречать. Каждый год поворот, новый путь, новый успех. Загадайте желание, вернитесь в детство и поверьте в мечту», — поют исполнители.

На видео почти все музыканты со своими семьями и детьми. Юлии Савичевой там нет, но, кроме ее отца, в нем фигурирует также мать — Светлана Савичева.

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Курганский композитор и отец певицы Юлии Савичевой Стас Савичев спел праздничную песню в канун Рождества и записал ее на видео. Помимо Савичева песню исполняют также певица Ирина Яковлева, наставники и участники телепроекта «Музыкальный ипподром» Вадим Гребнев, Екатерина Жердева и Диана Хильчук. «Верить, в чудеса хочу верить, распахнув настежь двери, друзей встречать. Каждый год поворот, новый путь, новый успех. Загадайте желание, вернитесь в детство и поверьте в мечту», — поют исполнители. На видео почти все музыканты со своими семьями и детьми. Юлии Савичевой там нет, но, кроме ее отца, в нем фигурирует также мать — Светлана Савичева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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