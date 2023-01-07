«Известия» показали последствия обстрела Горловки в Рождество. Видео

07 января 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Местная жительница сообщила о двух прилетах украинских ракет в Горловке Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале. «В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты. Россия объявила рождественское перемирие 6 января. Однако ВСУ тут же нарушили его, обстреляв Петровский район Донецка. Сообщалось, что украинцы выпустили по городу более 20 снарядов. До этого власти Украины отказались соблюдать перемирие.

Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале. «В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты. Россия объявила рождественское перемирие 6 января. Однако ВСУ тут же нарушили его, обстреляв Петровский район Донецка. Сообщалось, что украинцы выпустили по городу более 20 снарядов. До этого власти Украины отказались соблюдать перемирие.