Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале.
«В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты.
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Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале. «В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты. Россия объявила рождественское перемирие 6 января. Однако ВСУ тут же нарушили его, обстреляв Петровский район Донецка. Сообщалось, что украинцы выпустили по городу более 20 снарядов. До этого власти Украины отказались соблюдать перемирие.