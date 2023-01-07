«Известия» показали последствия обстрела Горловки в Рождество. Видео

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Прямое попадание снаряда в жилой дом в центре Горловки. ДНР, горловка, обстрел
Местная жительница сообщила о двух прилетах украинских ракет в Горловке Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале.

«В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты.

Россия объявила рождественское перемирие 6 января. Однако ВСУ тут же нарушили его, обстреляв Петровский район Донецка. Сообщалось, что украинцы выпустили по городу более 20 снарядов. До этого власти Украины отказались соблюдать перемирие.

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Газета «Известия» показала последствия обстрела населенного пункта Горловка (ДНР) в рождественскую ночь. Видео опубликовано на Пятом канале. «В пять минут третьего два прилета. Весело поздравили нас. Пошла волна, и наверху все разбито. Все в коридорах окна повылетали. <…> Прямо под балкон два прилета. Они нас так ненавидят», — передает слова местной жительницы корреспондент «Известий». Видеоматериал опубликовал Пятый канал со ссылкой на корреспондента газеты. Россия объявила рождественское перемирие 6 января. Однако ВСУ тут же нарушили его, обстреляв Петровский район Донецка. Сообщалось, что украинцы выпустили по городу более 20 снарядов. До этого власти Украины отказались соблюдать перемирие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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