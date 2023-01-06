ВСУ с момента объявления перемирия выпустили по Донецку более 20 снарядов

06 января 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Украина продолжает обстреливать Донецк и другие территории после начала рождественского перемирия Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С момента объявления Россией временного перемирия на Украине, украинские бойцы выпустили по Донецку более 20 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР). «Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкую Народную Республику в четвертый раз после начала действия объявленного РФ режима тишины, в сумме выпущен 21 снаряд калибра 155 мм», — уточняют в представительстве. СЦКК ДНР в своем telegram-канале введут статистику обстрелов с начала временного перемирия. Первые выстрелы были зафиксированы в районе Кировский и Петровский города Донецка. Спустя время было выпущено три снаряда калибром 152 мм по Петровскому району. Зафиксированы украинские удары по населенным пунктам Острое, Максимильяновка, Курахово, Тоненькое, Орловка. В общей сложности было выпущено более 20 снарядов. Кроме того, на красно-лиманском направлении украинскими войсками произведено четыре минометных обстрела российских позиций. Также выпущено три артиллерийских обстрела в районе Белогоровка (ЛНР) и восемь артиллерийских обстрелов населенного пункта Новопавловка Запорожской области. ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского перемирия. В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на соблюдение Россией 6 января с 12 часов (по мск) режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций ВС РФ. 5 января президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине. Но в офисе президента Украины отказалась от перемирия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С момента объявления Россией временного перемирия на Украине, украинские бойцы выпустили по Донецку более 20 снарядов. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК ДНР). «Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецкую Народную Республику в четвертый раз после начала действия объявленного РФ режима тишины, в сумме выпущен 21 снаряд калибра 155 мм», — уточняют в представительстве. СЦКК ДНР в своем telegram-канале введут статистику обстрелов с начала временного перемирия. Первые выстрелы были зафиксированы в районе Кировский и Петровский города Донецка. Спустя время было выпущено три снаряда калибром 152 мм по Петровскому району. Зафиксированы украинские удары по населенным пунктам Острое, Максимильяновка, Курахово, Тоненькое, Орловка. В общей сложности было выпущено более 20 снарядов. Кроме того, на красно-лиманском направлении украинскими войсками произведено четыре минометных обстрела российских позиций. Также выпущено три артиллерийских обстрела в районе Белогоровка (ЛНР) и восемь артиллерийских обстрелов населенного пункта Новопавловка Запорожской области. ВСУ обстреляли Донецк в момент начала рождественского перемирия. В Минобороны РФ подчеркнули, что несмотря на соблюдение Россией 6 января с 12 часов (по мск) режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций ВС РФ. 5 января президент РФ Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу прекратить огонь на Украине. Но в офисе президента Украины отказалась от перемирия.