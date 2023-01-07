07 января 2023
06 января 2023

В Курганской области автомобилистов удивила стая косуль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна
На трассе в Курганской области заметили семейство косуль Фото:

В Альменевском округе Курганской области заметили стаю косуль, перебегающих трассу. Видео с животными предоставила Анна Стрункина порталу 45.RU. Женщина рассказала, что встреча с таким количеством косуль была неожиданной.

«Было очень неожиданно увидеть целое семейство. Обычно встречаем на этой дороге 1—2 особи. Такие встречи проходили быстро и особо разглядеть и полюбоваться животными не получалось. Хорошо, что была ясная погода и еще не стемнело. Мы увидели их заранее и сбавили скорость», — поделилась женщина с журналистом портала 45.RU

Она отметила, что в других условиях подобная встреча могла бы создать аварийную ситуацию. На видео косули сначала замерли на трассе, а при приближении машины разбежались в разные стороны.

Ранее в ГИБДД Кургана водителей предупреждали о появлении большого количества диких животных на дорогах. В ведомстве сообщали, что в 2022 году в регионе зафиксировано 168 наездов на диких животных, в том числе на косуль. При этом четыре человека погибли, еще 13 получили различные травмы.

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В Альменевском округе Курганской области заметили стаю косуль, перебегающих трассу. Видео с животными предоставила Анна Стрункина порталу 45.RU. Женщина рассказала, что встреча с таким количеством косуль была неожиданной. «Было очень неожиданно увидеть целое семейство. Обычно встречаем на этой дороге 1—2 особи. Такие встречи проходили быстро и особо разглядеть и полюбоваться животными не получалось. Хорошо, что была ясная погода и еще не стемнело. Мы увидели их заранее и сбавили скорость», — поделилась женщина с журналистом портала 45.RU Она отметила, что в других условиях подобная встреча могла бы создать аварийную ситуацию. На видео косули сначала замерли на трассе, а при приближении машины разбежались в разные стороны. Ранее в ГИБДД Кургана водителей предупреждали о появлении большого количества диких животных на дорогах. В ведомстве сообщали, что в 2022 году в регионе зафиксировано 168 наездов на диких животных, в том числе на косуль. При этом четыре человека погибли, еще 13 получили различные травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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