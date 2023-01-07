На трассе в Курганской области заметили семейство косуль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Альменевском округе Курганской области заметили стаю косуль, перебегающих трассу. Видео с животными предоставила Анна Стрункина порталу 45.RU. Женщина рассказала, что встреча с таким количеством косуль была неожиданной.

«Было очень неожиданно увидеть целое семейство. Обычно встречаем на этой дороге 1—2 особи. Такие встречи проходили быстро и особо разглядеть и полюбоваться животными не получалось. Хорошо, что была ясная погода и еще не стемнело. Мы увидели их заранее и сбавили скорость», — поделилась женщина с журналистом портала 45.RU

Она отметила, что в других условиях подобная встреча могла бы создать аварийную ситуацию. На видео косули сначала замерли на трассе, а при приближении машины разбежались в разные стороны.

Ранее в ГИБДД Кургана водителей предупреждали о появлении большого количества диких животных на дорогах. В ведомстве сообщали, что в 2022 году в регионе зафиксировано 168 наездов на диких животных, в том числе на косуль. При этом четыре человека погибли, еще 13 получили различные травмы.