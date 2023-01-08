Глава села Белоярск (ЯНАО) Андрей Рязанов вышел из бани в 40-градусный мороз практически голым. Из одежды на нем было только полотенце. Соответствующий пост мэр разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Добрый день уважаемые друзья. Сегодня 8 января 2023 год. 40 градусов. Баня парит — здоровье дарит. Закаляйтесь, обтирайтесь снегом. Слава России», — произнес Андрей Рязанов на видео.
В комментариях пользователи поддержали Рязанова. «Здоровья вам, Андрей Георгиевич, долгих лет», — написал Анатолий Окотэтто. «Смотреть-то холодно. Вы молодец», — восхитилась Светлана Горлова.
Ранее URA.RU сообщало, что синоптики пообещали жителям ЯНАО аномальные морозы до -52 градусов. Ожидалось, что воскресенье, 8 января, станет самым холодным днем на неделе.
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