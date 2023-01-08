Фонд ОМС озвучил стоимость лечения курганцев в больницах в 2023 году

Лечение жителя Курганской области в 2023 году обойдется в 17 384 рубля за счет средств ОМС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области увеличат подушевой норматив финансирования больниц. Об этом URA.RU сообщили в Территориальном фонде обязательного медицинского страхования в ответ на запрос агентства. Увеличится и финансирование Курганской БСМП.

«Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи Курганской области на 202З год утвержден подушевой норматив финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования в размере 17З84,75 руб. на одного застрахованного, что выше уровня 2О22 года на 1807,З9 рублей. На 2022 год подушевой норматив финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования составлял 15576,76 рублей на одного застрахованного в год», — говорится в ответе ТФОМС на запрос URA.RU.

В фонде также уточнили, что для ГБУ «Курганская БСМП» оплата по подушевому нормативу применяется только в части скорой медицинской помощи. В 2022 году норматив составлял 82,28 руб. на одного застрахованного в месяц, в 202З году норматив составит 84,65 руб. При этом увеличится и финансовое обеспечение всех видов медицинской помощи, оказываемой ГБУ «Курганская БСМП»: в 202З году оно составит 844 520 549,77 руб., в 2О22 году было 788 068 195, 67 рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти Курганской области увеличили общее финансирование программы «Развитие здравоохранения» в 2021—2025 годах на 312 млн рублей. Как позже уточнили в пресс-службе депздрава, дополнительные средства направлены на программу лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ремонт и оснащение медицинских учреждений, зарплаты медработникам, а также гранты губернатора.