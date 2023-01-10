Курганский автовокзал пожаловался на фейки о перевозчиках

Представители автовокзала считают, что в одном из сообществ распространяют недостоверную информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Сотрудники компании «Курганавтотранс», связанной с местным автовокзалом, считают, что представители группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт» публикуют недостоверную информацию под видом официального лица. Об этом URA.RU сообщили представители ООО «Курганавтотранс».

«В группе „ВКонтакте“ создано сообщество „Курганский транспорт“. Под видом официального лица [его автор] вводит жителей Курганской области в заблуждение, предоставляет недостоверную информацию, искусственно создает социальную напряженность и призывает писать жалобы», — рассказали URA.RU в компании.

Представители компании отметили, что пытались разместить сообщение о том, что информацию в группе публикуют не от официального лица, и она являлась недостоверной, но такой пост блокировался модератором группы. В компании рекомендовали не копировать посты из этого сообщества, чтобы избежать судебных разбирательств. На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с группой «Курганский транспорт». Также URA.RU, на момент написания новости, удалось найти в группе комментарий представителя компании «Авто-тревел», связанной с автовокзалом. Комментарий с критикой контента группы был размещен 30 декабря. В самой группе не указано, что она связана с официальными органами власти.

Ранее представители группы «Курганский транспорт» сообщали, что в период новогодних каникул в регионе было отменено более 2000 рейсов пригородного и междугороднего сообщения. В группе отмечали, что данные об отмене рейсов основаны на информации, размещенной на табло местного автовокзала.