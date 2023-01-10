Курганский губернатор пообещал закупить продуктовые наборы для военных

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Губернатор Шумков заявил, что Курганская область направит продуктовые наборы для своих военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время регион подготовит и отправит на передовую продуктовые наборы для бойцов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня пришла информация, что от наших предпринимателей поступило еще 4,5 тысячи мясных и рыбных консервов местного производства. Выделяем дополнительное финансирование, чтобы закупить другие виды продуктов питания», — пишет Шумков. По его словам, из переданных и закупленных продуктов будут сформированы индивидуальные продуктовые наборы для военных. Губернатор отметил, что подобные грузы для военнослужащих в регионе собирают и отправляют регулярно.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время регион подготовит и отправит на передовую продуктовые наборы для бойцов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня пришла информация, что от наших предпринимателей поступило еще 4,5 тысячи мясных и рыбных консервов местного производства. Выделяем дополнительное финансирование, чтобы закупить другие виды продуктов питания», — пишет Шумков. По его словам, из переданных и закупленных продуктов будут сформированы индивидуальные продуктовые наборы для военных. Губернатор отметил, что подобные грузы для военнослужащих в регионе собирают и отправляют регулярно. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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