Курганский губернатор пообещал закупить продуктовые наборы для военных

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время регион подготовит и отправит на передовую продуктовые наборы для бойцов. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Сегодня пришла информация, что от наших предпринимателей поступило еще 4,5 тысячи мясных и рыбных консервов местного производства. Выделяем дополнительное финансирование, чтобы закупить другие виды продуктов питания», — пишет Шумков. По его словам, из переданных и закупленных продуктов будут сформированы индивидуальные продуктовые наборы для военных. Губернатор отметил, что подобные грузы для военнослужащих в регионе собирают и отправляют регулярно.
Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время регион подготовит и отправит на передовую продуктовые наборы для бойцов. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Сегодня пришла информация, что от наших предпринимателей поступило еще 4,5 тысячи мясных и рыбных консервов местного производства. Выделяем дополнительное финансирование, чтобы закупить другие виды продуктов питания», — пишет Шумков. По его словам, из переданных и закупленных продуктов будут сформированы индивидуальные продуктовые наборы для военных. Губернатор отметил, что подобные грузы для военнослужащих в регионе собирают и отправляют регулярно. Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.