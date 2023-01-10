Курганский губернатор пообещал закупить продуктовые наборы для военных

Губернатор Шумков заявил, что Курганская область направит продуктовые наборы для своих военнослужащих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что в ближайшее время регион подготовит и отправит на передовую продуктовые наборы для бойцов. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Сегодня пришла информация, что от наших предпринимателей поступило еще 4,5 тысячи мясных и рыбных консервов местного производства. Выделяем дополнительное финансирование, чтобы закупить другие виды продуктов питания», — пишет Шумков. По его словам, из переданных и закупленных продуктов будут сформированы индивидуальные продуктовые наборы для военных. Губернатор отметил, что подобные грузы для военнослужащих в регионе собирают и отправляют регулярно.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.