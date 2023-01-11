Тюменец вонзил нож в подругу из-за разногласия

Тюменец вооружился ножом и нанес им удар своей знакомой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Тюменец Николай Богоцкий расправился со своей знакомой ударом ножа во время ссоры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Как стало известно из представленных суду материалов, вечером 18 сентября 2022 года в квартире дома по улице Станционной между находящимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемым и его знакомой произошла ссора. Богоцкий схватил нож и нанес потерпевшей удар в область груди. Женщина с колото-резаным ранением выбежала в общий коридор, соседи вызвали скорую помощь», — сказано в публикации пресс-службы.

Спасти раненую девушку врачам не удалось. «Прибывшие врачи госпитализировали потерпевшую, но, несмотря на принятые меры, от полученного ранения она скончалась в медицинском учреждении», — пишет пресс-служба. Богоцкий обвиняется в убийстве и будет осужден 19 января.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменец сорвался из-за ревности и убил своего знакомого. Пьяный мужчина приревновал жену и избил руками и ногами своего знакомого, после чего добил арматурой.