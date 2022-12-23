23 декабря 2022

Тюменец сорвался из-за ревности и убил своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Рецидивист до смерти избил своего знакомого Фото:

В Тюмени ранее судимый мужчина приревновал свою жену к знакомому, пьяный конфликт с которым перерос в драку со смертельным исходом. Об инциденте в ночь на 22 декабря рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области.

«Во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Тюмени, между 31-летним обвиняемым и его 43-летним знакомым произошел конфликт. Мужчина приревновал к потерпевшему свою супругу. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами своему знакомому, а затем схватил арматуру и нанес ею удары по голове. От полученных ран последний скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства версию следователей.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а суд временно поместил его под стражу. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В региональном СК уточнили, что на допросе мужчина дал признательные показания.

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В Тюмени ранее судимый мужчина приревновал свою жену к знакомому, пьяный конфликт с которым перерос в драку со смертельным исходом. Об инциденте в ночь на 22 декабря рассказали в пресс-службе следственного комитета по Тюменской области. «Во время распития спиртных напитков в квартире дома, расположенного по улице Волгоградской в городе Тюмени, между 31-летним обвиняемым и его 43-летним знакомым произошел конфликт. Мужчина приревновал к потерпевшему свою супругу. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник нанес множественные удары руками и ногами своему знакомому, а затем схватил арматуру и нанес ею удары по голове. От полученных ран последний скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства версию следователей. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, а суд временно поместил его под стражу. Обвиняемому грозит от 6 до 15 лет тюрьмы по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В региональном СК уточнили, что на допросе мужчина дал признательные показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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