В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу, чтобы купить алкоголь

В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«В день происшествия пенсионерка отправилась по делам, а злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу. В этот же день тюменец сдал имущество в комиссионный магазин, а вырученные 5 000 рублей потратил на алкоголь», — говорится в сообщении ведомства.
Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.
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