В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу, чтобы купить алкоголь

15 января 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Тюменец украл норковую шубу стоимостью 50 тысяч рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «В день происшествия пенсионерка отправилась по делам, а злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу. В этот же день тюменец сдал имущество в комиссионный магазин, а вырученные 5 000 рублей потратил на алкоголь», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.

В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «В день происшествия пенсионерка отправилась по делам, а злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу. В этот же день тюменец сдал имущество в комиссионный магазин, а вырученные 5 000 рублей потратил на алкоголь», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.