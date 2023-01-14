14 января 2023
13 января 2023
12 января 2023

В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу, чтобы купить алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Поступившая в продажу зимняя одежда из новых коллекций екатеринбургских дизайнеров. Екатеринбург, шуба, мода
Тюменец украл норковую шубу стоимостью 50 тысяч рублей Фото:

В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В день происшествия пенсионерка отправилась по делам, а злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу. В этот же день тюменец сдал имущество в комиссионный магазин, а вырученные 5 000 рублей потратил на алкоголь», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.

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В Тюмени внук украл у пенсионерки шубу за 50 тысяч рублей. Похищенную вещь тюменец сдал в комиссионный магазин и купил себе алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «В день происшествия пенсионерка отправилась по делам, а злоумышленник, воспользовавшись ее отсутствием, похитил дорогостоящую шубу, которая находилась в шкафу. В этот же день тюменец сдал имущество в комиссионный магазин, а вырученные 5 000 рублей потратил на алкоголь», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники полиции вернули шубу пенсионерке и задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Тюменцу грозит до пяти лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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