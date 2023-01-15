Курганским врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей

Молодым специалистам выплатят подъемное пособие в размере 100 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей при трудоустройстве в поликлиники Кургана. Информация о вакансиях размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области.

«Вакантные должности: анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, детский хирург, офтальмолог, бактериолог, хирург. <…> Заработная плата: от 75 тысяч рублей», — говорится в документе.

Врачам, приехавшим на работу в Курганскую область, выплатят 300 тысяч рублей при трудоустройстве на отдельные должности и 10 тысяч рублей для аренды жилья. Молодым специалистам, как сообщается в документе, заплатят 100 тысяч рублей в качестве подъемного пособия.

Ранее URA.RU писало, что курганским медицинским работникам компенсируют затраты на аренду жилья в повышенном размере. В документе, подписанном директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, фигурирует 31 должность, кому положена выплата.