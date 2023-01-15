15 января 2023
14 января 2023
13 января 2023

Курганским врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодым специалистам выплатят подъемное пособие в размере 100 тысяч рублей Фото:

Врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей при трудоустройстве в поликлиники Кургана. Информация о вакансиях размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области.

«Вакантные должности: анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, детский хирург, офтальмолог, бактериолог, хирург. <…> Заработная плата: от 75 тысяч рублей», — говорится в документе.

Врачам, приехавшим на работу в Курганскую область, выплатят 300 тысяч рублей при трудоустройстве на отдельные должности и 10 тысяч рублей для аренды жилья. Молодым специалистам, как сообщается в документе, заплатят 100 тысяч рублей в качестве подъемного пособия.

Ранее URA.RU писало, что курганским медицинским работникам компенсируют затраты на аренду жилья в повышенном размере. В документе, подписанном директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, фигурирует 31 должность, кому положена выплата.

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Врачам предлагают зарплату от 75 тысяч рублей при трудоустройстве в поликлиники Кургана. Информация о вакансиях размещена на сайте единого портала медучреждений Курганской области. «Вакантные должности: анестезиолог-реаниматолог, эндокринолог, детский хирург, офтальмолог, бактериолог, хирург. <…> Заработная плата: от 75 тысяч рублей», — говорится в документе. Врачам, приехавшим на работу в Курганскую область, выплатят 300 тысяч рублей при трудоустройстве на отдельные должности и 10 тысяч рублей для аренды жилья. Молодым специалистам, как сообщается в документе, заплатят 100 тысяч рублей в качестве подъемного пособия. Ранее URA.RU писало, что курганским медицинским работникам компенсируют затраты на аренду жилья в повышенном размере. В документе, подписанном директором департамента здравоохранения Курганской области Алексеем Сигидаевым, фигурирует 31 должность, кому положена выплата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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