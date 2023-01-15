В курганском правительстве после массовых увольнений решили проблему с дворниками

В хозотдел курганского правительства устроили новых сотрудников

16 января 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Правительственные здания в Кургане обслуживает 51 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В правительстве Курганской области решили вопросы с набором дворников, маляров и штукатуров. Сейчас убирают и ремонтируют правительственные здания 51 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос. Ранее из правительственной структуры массово увольнялись сотрудники хозотдела. «На данный момент в обслуживании правительственных зданий задействован 51 работник государственного бюджетного учреждения Курганской области „Управление по обеспечению деятельности правительства“. Трудностей с набором работников на должности дворников, штукатуров и маляров не имеется», — указано в ответе властей. В пресс-службе областного правительства пояснили, что в обязанности сотрудников входит ремонт и уборка правительственных зданий. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря прошлого года в управление по обеспечению деятельности правительства требовались дворник, маляр и штукатур. Вакансии были опубликованы на сайте по поиску работы. Также сообщалось, что в 2020 году в Кургане уволились сотрудники хозотдела, которые занимались ремонтом и уборкой зданий. Источники агентства рассказывали, что работникам сообщили, что вместо одного здания они будут обслуживать девять. Многие тогда с этим не согласились. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В правительстве Курганской области решили вопросы с набором дворников, маляров и штукатуров. Сейчас убирают и ремонтируют правительственные здания 51 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной и внутренней политики региона в ответ на редакционный запрос. Ранее из правительственной структуры массово увольнялись сотрудники хозотдела. «На данный момент в обслуживании правительственных зданий задействован 51 работник государственного бюджетного учреждения Курганской области „Управление по обеспечению деятельности правительства“. Трудностей с набором работников на должности дворников, штукатуров и маляров не имеется», — указано в ответе властей. В пресс-службе областного правительства пояснили, что в обязанности сотрудников входит ремонт и уборка правительственных зданий. Ранее URA.RU писало, что в конце декабря прошлого года в управление по обеспечению деятельности правительства требовались дворник, маляр и штукатур. Вакансии были опубликованы на сайте по поиску работы. Также сообщалось, что в 2020 году в Кургане уволились сотрудники хозотдела, которые занимались ремонтом и уборкой зданий. Источники агентства рассказывали, что работникам сообщили, что вместо одного здания они будут обслуживать девять. Многие тогда с этим не согласились.