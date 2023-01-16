Снежные скульптуры в поддержку российских солдат решили построить родители детсадовцев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На территории детской площадки в детсаду №132 Тюмени построили снежные фигуры в виде снеговика с автоматом и танка. Фотографии скульптур имеются в распоряжении редакции. В самом учреждении подтвердили их подлинность.

«Да, такие фигуры (снеговик с автоматом, танк — прим. URA.RU) действительно есть на площадке старшей группы. Инициатива принадлежит родителям ребятишек. Таким образом они хотели показать детям, что есть защитники Отечества, проявить солидарность с нашими солдатами», — рассказала URA.RU заведующая детским садом №132 Мира Канащук.

По ее словам родительский комитет собственными силами также возвел на площадке горку, крепость, лабиринт и подобие санитарного блока с красным крестом. Также заведующая подчеркнула, что на территории сада есть и более традиционные малые архитектурные формы — животные и сказочные персонажи.

Снеговик с автоматом появился на территории детского сада №132 Фото: Ася Бронникова © URA.RU