16 января 2023

В детском саду Тюмени для детей построили танк и снеговика с автоматом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежные виды города. Тюмень, снеговик, набережная тюмени
Снежные скульптуры в поддержку российских солдат решили построить родители детсадовцев Фото:

На территории детской площадки в детсаду №132 Тюмени построили снежные фигуры в виде снеговика с автоматом и танка. Фотографии скульптур имеются в распоряжении редакции. В самом учреждении подтвердили их подлинность.

«Да, такие фигуры (снеговик с автоматом, танк — прим. URA.RU) действительно есть на площадке старшей группы. Инициатива принадлежит родителям ребятишек. Таким образом они хотели показать детям, что есть защитники Отечества, проявить солидарность с нашими солдатами», — рассказала URA.RU заведующая детским садом №132 Мира Канащук.

По ее словам родительский комитет собственными силами также возвел на площадке горку, крепость, лабиринт и подобие санитарного блока с красным крестом. Также заведующая подчеркнула, что на территории сада есть и более традиционные малые архитектурные формы — животные и сказочные персонажи.

Военные снежные фигуры в детском саду. Тюмень
Снеговик с автоматом появился на территории детского сада №132
Фото:
Военные снежные фигуры в детском саду. Тюмень
На территории МДОУ также был построен снежный танк
Фото:

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На территории детской площадки в детсаду №132 Тюмени построили снежные фигуры в виде снеговика с автоматом и танка. Фотографии скульптур имеются в распоряжении редакции. В самом учреждении подтвердили их подлинность. «Да, такие фигуры (снеговик с автоматом, танк — прим. URA.RU) действительно есть на площадке старшей группы. Инициатива принадлежит родителям ребятишек. Таким образом они хотели показать детям, что есть защитники Отечества, проявить солидарность с нашими солдатами», — рассказала URA.RU заведующая детским садом №132 Мира Канащук. По ее словам родительский комитет собственными силами также возвел на площадке горку, крепость, лабиринт и подобие санитарного блока с красным крестом. Также заведующая подчеркнула, что на территории сада есть и более традиционные малые архитектурные формы — животные и сказочные персонажи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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