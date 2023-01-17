Ульяновский чиновник получил выговор за фото в плавках на Шри-Ланке

Первому заместителю министра спорта Ульяновской области Максиму Соболеву сделали выговор с занесением в трудовую книжку из-за его отпуска на Шри-Ланке. О таком решении объявила комиссия по этике.
«Замечание — несерьезно, увольнение — жестко. Поэтому Соболева ждет выговор с занесением в трудовую книжку. Такую же позицию озвучил и министр [спорта региона Рамиль] Егоров. Это самое оптимальное решение. Он хороший специалист, редкий кадр, с ним жалко прощаться. Оступился — поправим его», — цитирует портал 73onlihe.ru руководителя комиссии по этике, главу администрации губернатора Вячеслава Барынина.
Соболев съездил на Шри-Ланку в новогодние праздники, чтобы сделать предложение своей возлюбленной — президенту федерации по пилонному спорту Марии Ерховой, сообщает издание. Они публиковали фото в соцсетях, что стало поводом для разбирательства.
URA.RU направило запрос в министерство спорта Ульяновской области. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее СМИ писали, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских запретил чиновникам не уезжать в отпуск за границу во время СВО. Аналогичные меры решили принять и в Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии. Причиной стали скандалы, связанные с отпусками чиновников за рубежом.
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