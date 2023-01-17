17 января 2023

ЯНАО стал лидером в жилищном и дорожном строительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО успешно реализовываются все проекты в строительной сфере Фото:

ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов РФ по реализации проектов жилищного и дорожного строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

«На Штабе с регионами подвели итоги нашей работы в 2022 и определили приоритеты этого года. Регионами—лидерами по количеству программ с показателями в „зеленой зоне“, с минимальным числом программ в „желтой зоне“ и без программ в „красной зоне“ стали: Московская область, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Вологодская область, Ямало-Ненецкий АО [и еще 16 регионов РФ]», — написал Марат Хуснуллин в Telegram.

Он добавил, что строительно-дорожная отрасль в России поставила рекорд в 2022 году по ключевым показателям. Такие результаты стали возможны, благодаря слаженной работе с регионами и федеральной поддержке.

Ранее URA.RU рассказало, что Марат Хуснуллин высоко оценил работу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в сфере строительства и ЖКХ. Артюхов системно занимается данной работой и присутствует на всех заседаниях штабов.

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ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов РФ по реализации проектов жилищного и дорожного строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «На Штабе с регионами подвели итоги нашей работы в 2022 и определили приоритеты этого года. Регионами—лидерами по количеству программ с показателями в „зеленой зоне“, с минимальным числом программ в „желтой зоне“ и без программ в „красной зоне“ стали: Московская область, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Вологодская область, Ямало-Ненецкий АО [и еще 16 регионов РФ]», — написал Марат Хуснуллин в Telegram. Он добавил, что строительно-дорожная отрасль в России поставила рекорд в 2022 году по ключевым показателям. Такие результаты стали возможны, благодаря слаженной работе с регионами и федеральной поддержке. Ранее URA.RU рассказало, что Марат Хуснуллин высоко оценил работу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в сфере строительства и ЖКХ. Артюхов системно занимается данной работой и присутствует на всех заседаниях штабов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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