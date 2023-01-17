ЯНАО стал лидером в жилищном и дорожном строительстве

18 января 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

В ЯНАО успешно реализовываются все проекты в строительной сфере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов РФ по реализации проектов жилищного и дорожного строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «На Штабе с регионами подвели итоги нашей работы в 2022 и определили приоритеты этого года. Регионами—лидерами по количеству программ с показателями в „зеленой зоне“, с минимальным числом программ в „желтой зоне“ и без программ в „красной зоне“ стали: Московская область, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Вологодская область, Ямало-Ненецкий АО [и еще 16 регионов РФ]», — написал Марат Хуснуллин в Telegram. Он добавил, что строительно-дорожная отрасль в России поставила рекорд в 2022 году по ключевым показателям. Такие результаты стали возможны, благодаря слаженной работе с регионами и федеральной поддержке. Ранее URA.RU рассказало, что Марат Хуснуллин высоко оценил работу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в сфере строительства и ЖКХ. Артюхов системно занимается данной работой и присутствует на всех заседаниях штабов.

ЯНАО стал одним из лидеров среди регионов РФ по реализации проектов жилищного и дорожного строительства. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале. «На Штабе с регионами подвели итоги нашей работы в 2022 и определили приоритеты этого года. Регионами—лидерами по количеству программ с показателями в „зеленой зоне“, с минимальным числом программ в „желтой зоне“ и без программ в „красной зоне“ стали: Московская область, Красноярский край, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Вологодская область, Ямало-Ненецкий АО [и еще 16 регионов РФ]», — написал Марат Хуснуллин в Telegram. Он добавил, что строительно-дорожная отрасль в России поставила рекорд в 2022 году по ключевым показателям. Такие результаты стали возможны, благодаря слаженной работе с регионами и федеральной поддержке. Ранее URA.RU рассказало, что Марат Хуснуллин высоко оценил работу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в сфере строительства и ЖКХ. Артюхов системно занимается данной работой и присутствует на всех заседаниях штабов.