В ЯНАО педофил отсидит 21 год за насилие над собственной дочерью

19 января 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления, сообщили в СКР Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Салехарда (ЯНАО) отсидит 21 год в колонии строго режима за насилие над собственной дочерью. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета. «Как установило следствие и суд, в городе Салехарде в период 2021—2022 годов местный житель совершил множественные преступления против половой свободы малолетней дочери. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в процессе расследования проводилась сексолого-психиатрическая экспертиза. По итогам которой оказалось, что обвиняемый осознавал, что делает и какие могут быть последствия. Ямальца признали виновным в совершении многоэпизодных преступлений, сразу по трем статьям. Ранее сообщалось, что педофила, который развращал детей из ЯНАО, приговорили к 8,5 годам колонии. Его жертвами стали 19 детей из разных регионов страны.

Житель Салехарда (ЯНАО) отсидит 21 год в колонии строго режима за насилие над собственной дочерью. Об этом сообщили в окружном управлении следственного комитета. «Как установило следствие и суд, в городе Салехарде в период 2021—2022 годов местный житель совершил множественные преступления против половой свободы малолетней дочери. Установлено, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления против личности», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что в процессе расследования проводилась сексолого-психиатрическая экспертиза. По итогам которой оказалось, что обвиняемый осознавал, что делает и какие могут быть последствия. Ямальца признали виновным в совершении многоэпизодных преступлений, сразу по трем статьям. Ранее сообщалось, что педофила, который развращал детей из ЯНАО, приговорили к 8,5 годам колонии. Его жертвами стали 19 детей из разных регионов страны.