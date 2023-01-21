21 января 2023
20 января 2023

В Кургане за 950 тысяч рублей продают сеть парикмахерских. Фото

В Кургане за 950 тысяч рублей продают сеть парикмахерских. Фото
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, парикмахерская, барбершоп, мужики про
Курганскую сеть парикмахерских выставили на продажу (архивное фото) Фото:

В Кургане выставили на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценили в 950 000 рублей, указано на популярном сайте объявлений.

«В связи со сменой рода деятельности в Кургане продается готовый бизнес (две парикмахерских). В стоимость входит оборудование и мебель, а также обученный штат сотрудников со стажем работы», — написано в объявлении.

Владелец указал, что помещения расположены в центральной части города. Новым управляющим также достанется наработанная клиентская база, маркетинговые материалы и действующая группа в соцсети.

О том, что в Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты, URA.RU писало ранее. Мебельную фабрику оценили в шесть млн рублей.

Владелец сети курганских парикмахерских решил сменить род деятельности
Фото:

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В Кургане выставили на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценили в 950 000 рублей, указано на популярном сайте объявлений. «В связи со сменой рода деятельности в Кургане продается готовый бизнес (две парикмахерских). В стоимость входит оборудование и мебель, а также обученный штат сотрудников со стажем работы», — написано в объявлении. Владелец указал, что помещения расположены в центральной части города. Новым управляющим также достанется наработанная клиентская база, маркетинговые материалы и действующая группа в соцсети. О том, что в Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты, URA.RU писало ранее. Мебельную фабрику оценили в шесть млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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