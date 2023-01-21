В Кургане за 950 тысяч рублей продают сеть парикмахерских. Фото

В Кургане за 950 тысяч рублей продают сеть парикмахерских. Фото

22 января 2023 в 06:54 Размер текста - 17 +

Курганскую сеть парикмахерских выставили на продажу (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане выставили на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценили в 950 000 рублей, указано на популярном сайте объявлений. «В связи со сменой рода деятельности в Кургане продается готовый бизнес (две парикмахерских). В стоимость входит оборудование и мебель, а также обученный штат сотрудников со стажем работы», — написано в объявлении. Владелец указал, что помещения расположены в центральной части города. Новым управляющим также достанется наработанная клиентская база, маркетинговые материалы и действующая группа в соцсети. О том, что в Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты, URA.RU писало ранее. Мебельную фабрику оценили в шесть млн рублей. Владелец сети курганских парикмахерских решил сменить род деятельности Фото: сайт Avito

В Кургане выставили на продажу две парикмахерских, представляющих одну торговую сеть. Бизнес оценили в 950 000 рублей, указано на популярном сайте объявлений. «В связи со сменой рода деятельности в Кургане продается готовый бизнес (две парикмахерских). В стоимость входит оборудование и мебель, а также обученный штат сотрудников со стажем работы», — написано в объявлении. Владелец указал, что помещения расположены в центральной части города. Новым управляющим также достанется наработанная клиентская база, маркетинговые материалы и действующая группа в соцсети. О том, что в Курганской области выставили на продажу бизнес по производству массажных столов для салонов красоты, URA.RU писало ранее. Мебельную фабрику оценили в шесть млн рублей.