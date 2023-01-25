Жителям ЯНАО назвали самое дешевое железнодорожное направление

Туту.ру: среди популярных железнодорожных направлений из ЯНАО Сургут стал самым дешевым

Популярными направлениями у жителей ЯНАО стали Тюмень, Сургут, Уфа, Екатеринбург и Челябинск Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

У жителей Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) самым дешевым железнодорожным направлением среди популярных стал Сургут. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

«Новый Уренгой-Сургут, средний чек в одну сторону — 1870 рублей, доля пассажиров — 10,9%. Ноябрьск-Сургут, средний чек — 1535 рублей, 11,5% пассажиров», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований в феврале и марте текущего года.

В пятерку востребованных направлений для путешествий на поезде также вошли Тюмень, Уфа, Челябинск и Екатеринбург. В газовой столице на топ-5 приходится 65% спроса, в Ноябрьске — 58%. Самое востребованное направление — Тюмень, его выбирает треть жителей. Путешествие из Нового Уренгоя обойдется в 2,9 тысячи рублей в одну сторону, из Ноябрьска — 2,4 тысячи.

Стоимость билета из Нового Уренгоя в Уфу составляет четыре тысячи рублей, в Челябинск 3,6 тысячи, в Екатеринбург — 3,3 тысячи. За поездку из Ноябрьска в Екатеринбург придется заплатить 3,1 тысячи рублей, в Уфу — три тысячи, в Челябинск — 2,5 тысячи.

Ранее URA.RU писало, что в феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург. Самыми дешевыми названы Екатеринбург и Махачкала.