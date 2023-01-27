Зеленский раскритиковал условия Запада по танкам: главное к 27 января

ВС РФ ведут активные бои на окраине Угледара (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если страна получит западные танки к августу, то будет слишком поздно, а их небольшое количество не сыграет роли на фронте. Опасения украинского президента подтвердил и советник врио главы ДНР, отметив, что к тому моменту танками будет некому пользоваться из-за больших потерь. URA.RU приводит главные новости к вечеру 27 января.
- Зеленский заявил, что если западные танки придут в распоряжение ВСУ только к августу, то может быть уже слишком поздно. А их небольшое количество, по мнению украинского президента, не сыграет большой роли на фронте.
- Опасения украинского президента подтвердил советник врио главы ДНР Ян Гагин, отметив, что к моменту, когда западные танки приедут на Украине, ими уже не кому будет воспользоваться. Так он высказался о текущей ситуации на фронте, подчеркнув, что украинские войска ежедневно несут значительные потери.
- Российские военные ведут серьезные бои за дачные участки на юге Угледара. Об этом сообщил Гагин, отметив, что украинские солдаты оказывают серьезное сопротивление.
- Помилования осужденных, вступивших в ЧВК «Вагнер» — абсолютно законны, потому что совершаются в соответствии с российским законодательство. Так помилования бывших осужденных прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Армия России вымотала ВСУ в ряде точек по линии боевого столкновения, включая Бахмут (Артемовск). Об этом написало издание Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией на фронте.
- Российская армия сорвала поставки западного оружия Украине, нарушив работу предприятий по ремонту и восстановлению украинской техники. В Минобороны добавили, что массированные удары по объектам ВСУ наносились оружием воздушного и морского базирования, сообщает Пятый канал.
- США не считают себя стороной конфликта на Украине и не намерены принимать в нем участие. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
- Экс-сотрудник Пентагона Джим Таунсенд заявил, что украинские военные не смогут поддерживать должное состояние танков Leopard 2 и Abrams на фронте. По его мнению, ВСУ не обладают для этого должными навыками, а различия в строении танков слишком значительные.
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