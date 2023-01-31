С жительницы Кургана, сбившей мотоциклиста, сняли обвинения

01 февраля 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

С жительницы Кургана, сбившей мотоциклиста, сняли обвинения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Курганский городской суд освободил от ответственности местную жительницу, которая, нарушив правила дорожного движения, наехала на мотоциклиста. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких костей, разрывы связок, множественные ушибы, что повлекло тяжкий вред здоровью, но попросил прекратить уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Потерпевшим заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, претензий к подсудимой он не имеет, не желает привлечения ее к уголовной ответственности. Суд, заслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимой, приходит к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — указано в решении на сайте суда. Против прекращения уголовного дела возражал гособвинитель, но суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить обвиняемую от ответственности. В решении отмечается, что жительница Кургана «полностью загладила причиненный вред» и «принесла потерпевшему свои извинения».

Курганский городской суд освободил от ответственности местную жительницу, которая, нарушив правила дорожного движения, наехала на мотоциклиста. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких костей, разрывы связок, множественные ушибы, что повлекло тяжкий вред здоровью, но попросил прекратить уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Потерпевшим заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, претензий к подсудимой он не имеет, не желает привлечения ее к уголовной ответственности. Суд, заслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимой, приходит к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — указано в решении на сайте суда. Против прекращения уголовного дела возражал гособвинитель, но суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить обвиняемую от ответственности. В решении отмечается, что жительница Кургана «полностью загладила причиненный вред» и «принесла потерпевшему свои извинения».