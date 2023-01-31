31 января 2023

С жительницы Кургана, сбившей мотоциклиста, сняли обвинения

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные волки у мемориала военным мотоциклистам в ЦПКиО им. Маяковского. Екатеринбург
С жительницы Кургана, сбившей мотоциклиста, сняли обвинения Фото:

Курганский городской суд освободил от ответственности местную жительницу, которая, нарушив правила дорожного движения, наехала на мотоциклиста. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких костей, разрывы связок, множественные ушибы, что повлекло тяжкий вред здоровью, но попросил прекратить уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Потерпевшим заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, претензий к подсудимой он не имеет, не желает привлечения ее к уголовной ответственности. Суд, заслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимой, приходит к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — указано в решении на сайте суда.

Против прекращения уголовного дела возражал гособвинитель, но суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить обвиняемую от ответственности. В решении отмечается, что жительница Кургана «полностью загладила причиненный вред» и «принесла потерпевшему свои извинения».

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Курганский городской суд освободил от ответственности местную жительницу, которая, нарушив правила дорожного движения, наехала на мотоциклиста. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом нескольких костей, разрывы связок, множественные ушибы, что повлекло тяжкий вред здоровью, но попросил прекратить уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Потерпевшим заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела, претензий к подсудимой он не имеет, не желает привлечения ее к уголовной ответственности. Суд, заслушав мнения участников судебного разбирательства, исследовав материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимой, приходит к выводу о прекращении уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим», — указано в решении на сайте суда. Против прекращения уголовного дела возражал гособвинитель, но суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде и освободить обвиняемую от ответственности. В решении отмечается, что жительница Кургана «полностью загладила причиненный вред» и «принесла потерпевшему свои извинения».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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