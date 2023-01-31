В тюменской школе увековечили память погибшего бойца ЧВК «Вагнер». Фото

01 февраля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Штурмовик из Тюменской области погиб во время выполнения боевой задачи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В школе села Скородум Упоровского района Тюменской области установили «Парту героя» в честь погибшего на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Могилкина. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает районное отделение партии «Единая Россия». «В селе Скородум состоялось открытие «Парты героя» в честь погибшего при исполнении воинского долга в рамках СВО Могилкина Юрия Владимировича. Он воевал в составе 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»», — сообщается в группе «Единая Россия Упоровский район» в социальной сети «ВКонтакте». Юрий Могилкин погиб в сентябре 2022 года, прикрывая своих товарищей. Он награжден медалью «За отвагу». Как ранее писало URA.RU, проект «Парты Героев» запущен в целях патриотического воспитания школьников. Обучаясь за такими партами, дети узнают о биографии и подвигах земляков. Парту имени Юрия Могилкина открыли в школе села Скородум Фото: Фото: группа "Единая Россия Упоровский район"

В школе села Скородум Упоровского района Тюменской области установили «Парту героя» в честь погибшего на спецоперации бойца ЧВК «Вагнер» Юрия Могилкина. Об этом в своей группе «ВКонтакте» сообщает районное отделение партии «Единая Россия». «В селе Скородум состоялось открытие «Парты героя» в честь погибшего при исполнении воинского долга в рамках СВО Могилкина Юрия Владимировича. Он воевал в составе 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер»», — сообщается в группе «Единая Россия Упоровский район» в социальной сети «ВКонтакте». Юрий Могилкин погиб в сентябре 2022 года, прикрывая своих товарищей. Он награжден медалью «За отвагу». Как ранее писало URA.RU, проект «Парты Героев» запущен в целях патриотического воспитания школьников. Обучаясь за такими партами, дети узнают о биографии и подвигах земляков.