В Тюмени мужчина выпал из окна многоэтажки

В Тюмени на улице Геологоразведчиков найден труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Информацию косвенно подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.
«На Геологоразведчиков, 44а мужчина выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень».
В департаменте здравоохранения Тюменской области косвенно подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на улицу Геологоразведчиков выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там URA.RU.
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