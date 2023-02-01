01 февраля 2023

В Тюмени мужчина выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины Фото:

В Тюмени на улице Геологоразведчиков найден труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Информацию косвенно подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«На Геологоразведчиков, 44а мужчина выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень».

В департаменте здравоохранения Тюменской области косвенно подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на улицу Геологоразведчиков выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там URA.RU.

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В Тюмени на улице Геологоразведчиков найден труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Информацию косвенно подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. «На Геологоразведчиков, 44а мужчина выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень». В департаменте здравоохранения Тюменской области косвенно подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на улицу Геологоразведчиков выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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