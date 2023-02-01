В Тюмени мужчина выпал из окна многоэтажки

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени на улице Геологоразведчиков найден труп мужчины, который, предположительно, выпал из окна. Об этом сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». Информацию косвенно подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

«На Геологоразведчиков, 44а мужчина выпал из окна многоэтажки. Погиб на месте», — указано в публикации telegram-канала «ЧС Тюмень».

В департаменте здравоохранения Тюменской области косвенно подтвердили информацию о происшествии. Там сообщили, что на улицу Геологоразведчиков выезжала бригада скорой помощи. «Вызов поступил 2 февраля в 11:46, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 11:57. Медики констатировали смерть пациента», — пояснили там URA.RU.