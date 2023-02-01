Тюменские поликлиники переполнены из-за наплыва пациентов

В тюменских поликлиниках начался наплыв пациентов с признаками ОРВИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В больницах и поликлиниках Тюмени начали возникать большие очереди из пациентов с признаками ОРВИ. Об этом URA.RU рассказали жители города.

«В больницах очень большие очереди. На днях был в поликлинике №8. Там в „фильтре“ невозможно было протолкнуться. От знакомой слышал, что похожая ситуация в поликлинике №5. Видимо, снова какой-то всплеск ОРВИ и гриппа. Хотя вроде говорили, что количество заболевших снижается», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В областном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что заболеваемость ОРВИ традиционно поднимается в осенне-зимний период. «В осенне-зимний период отмечается сезонный рост обращаемости пациентов с признаками ОРВИ в городские поликлиники Тюмени. Наибольшее количество пациентов, по статистике, обращается в поликлиники по понедельникам и пятницам в первой половине дня. Просим пациентов, при планировании очного визита в поликлинику, принимать во внимание этот факт и иметь в распоряжении некоторый запас времени», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

Там добавили, что если пациент не может посетить больницу из-за плохого самочувствия, то следует вызвать врача на дом, обратившись в поликлинику по месту жительства. Для этого в каждом медучреждении работает контакт-центр.