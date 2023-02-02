02 февраля 2023

Тюменские власти раскрыли детали крупного проекта для муниципалитетов

Правительство Тюменской области брендирует 5 пилотных муниципалитетов в рамках крупного имиджевого проекта
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, власть, заседание, собрание
Чиновники из тюменского правительства проведут эксперимент над пятью муниципалитетами Фото:

Тюменские власти определят 5 муниципалитетов, чьи территории будут брендированы по наказу губернатора Моора. Крупный имиджевый проект в правительстве готовят после ежегодного послания губернатора. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба правительства Тюменской области.

«Работа по брендированию планируется к проведению поэтапно. В качестве пилотных территорий планируется отобрать 5 муниципалитетов. По итогам реализации проекта в пилотных территориях будет приниматься решение о необходимости брендирования во всех муниципалитетах региона», — сообщили агентству в информационном центре правительства.

В инфоцентре добавили, что на данный момент в муниципалитетах формируются рабочие группы для работы над правительственным проектом. Ответственность за исполнение лежит на департаменте инвестиционной политики. По информации источников агентства, развивать проект также поручено советнику Моора по инвестициям, а также президенту тюменской торгово-промышленной палаты Ольге Езикеевой.

О необходимости брендирования муниципалитетов заявлял губернатор Моор во время своего послания облдуме. Сразу после власти принялись к формированию проекта и рабочей группы. По мнению главы региона, имиджевый проект позволит привлечь в регион больше инвестиций.

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Тюменские власти определят 5 муниципалитетов, чьи территории будут брендированы по наказу губернатора Моора. Крупный имиджевый проект в правительстве готовят после ежегодного послания губернатора. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба правительства Тюменской области. «Работа по брендированию планируется к проведению поэтапно. В качестве пилотных территорий планируется отобрать 5 муниципалитетов. По итогам реализации проекта в пилотных территориях будет приниматься решение о необходимости брендирования во всех муниципалитетах региона», — сообщили агентству в информационном центре правительства. В инфоцентре добавили, что на данный момент в муниципалитетах формируются рабочие группы для работы над правительственным проектом. Ответственность за исполнение лежит на департаменте инвестиционной политики. По информации источников агентства, развивать проект также поручено советнику Моора по инвестициям, а также президенту тюменской торгово-промышленной палаты Ольге Езикеевой. О необходимости брендирования муниципалитетов заявлял губернатор Моор во время своего послания облдуме. Сразу после власти принялись к формированию проекта и рабочей группы. По мнению главы региона, имиджевый проект позволит привлечь в регион больше инвестиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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