Тюменские власти раскрыли детали крупного проекта для муниципалитетов

Правительство Тюменской области брендирует 5 пилотных муниципалитетов в рамках крупного имиджевого проекта

Чиновники из тюменского правительства проведут эксперимент над пятью муниципалитетами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменские власти определят 5 муниципалитетов, чьи территории будут брендированы по наказу губернатора Моора. Крупный имиджевый проект в правительстве готовят после ежегодного послания губернатора. Об этом URA.RU рассказала пресс-служба правительства Тюменской области.

«Работа по брендированию планируется к проведению поэтапно. В качестве пилотных территорий планируется отобрать 5 муниципалитетов. По итогам реализации проекта в пилотных территориях будет приниматься решение о необходимости брендирования во всех муниципалитетах региона», — сообщили агентству в информационном центре правительства.

В инфоцентре добавили, что на данный момент в муниципалитетах формируются рабочие группы для работы над правительственным проектом. Ответственность за исполнение лежит на департаменте инвестиционной политики. По информации источников агентства, развивать проект также поручено советнику Моора по инвестициям, а также президенту тюменской торгово-промышленной палаты Ольге Езикеевой.

О необходимости брендирования муниципалитетов заявлял губернатор Моор во время своего послания облдуме. Сразу после власти принялись к формированию проекта и рабочей группы. По мнению главы региона, имиджевый проект позволит привлечь в регион больше инвестиций.