02 февраля 2023

В центре Кургана запретили парковку из-за юбилея области

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, площадь ленина, машины, автомобильная парковка, пешеход
В Кургане 6 февраля закрывают парковки вокруг филармонии Фото:

В связи с празднованиям юбилея Курганской области в центре города возле областной филармонии запретили парковку 6 февраля. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.

«Запретить остановку и стоянку транспорта с 08:00 до 18:00 6 февраля на парковках перед и за зданием курганской областной филармонии», — указано в документе. Причина — торжественное празднование 80-летия со дня образования Курганской области. Полиция будет контролировать безопасность дорожного движения.

До этого URA.RU писало, что с 3 февраля в центре Кургана закрыли оживленный перекресток улиц Ленина и Коли Мяготина. На этом участке подрядчик за пять дней будет завершать ремонт от Пролетарской до Ленина, а затем перейдет в сторону Томина.

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В связи с празднованиям юбилея Курганской области в центре города возле областной филармонии запретили парковку 6 февраля. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана. «Запретить остановку и стоянку транспорта с 08:00 до 18:00 6 февраля на парковках перед и за зданием курганской областной филармонии», — указано в документе. Причина — торжественное празднование 80-летия со дня образования Курганской области. Полиция будет контролировать безопасность дорожного движения. До этого URA.RU писало, что с 3 февраля в центре Кургана закрыли оживленный перекресток улиц Ленина и Коли Мяготина. На этом участке подрядчик за пять дней будет завершать ремонт от Пролетарской до Ленина, а затем перейдет в сторону Томина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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