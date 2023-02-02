В центре Кургана запретили парковку из-за юбилея области

В связи с празднованиям юбилея Курганской области в центре города возле областной филармонии запретили парковку 6 февраля. Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.
«Запретить остановку и стоянку транспорта с 08:00 до 18:00 6 февраля на парковках перед и за зданием курганской областной филармонии», — указано в документе. Причина — торжественное празднование 80-летия со дня образования Курганской области. Полиция будет контролировать безопасность дорожного движения.
До этого URA.RU писало, что с 3 февраля в центре Кургана закрыли оживленный перекресток улиц Ленина и Коли Мяготина. На этом участке подрядчик за пять дней будет завершать ремонт от Пролетарской до Ленина, а затем перейдет в сторону Томина.
О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.