Артюхов укрепляет позиции, чиновники боятся за место, скандал в интернате: новости ЯНАО за неделю

Дмитрий Артюхов укрепил политические позиции перед губернаторскими выборами 2023 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил свои позиции перед губернаторскими выборами, которые состоятся в текущем году. В Новом Уренгое чиновники опасаются лишиться работы в связи с истекающими сроками контрактов. В Панаевском интернате учащиеся пожаловались на жестокое обращение со стороны воспитателей. URA.RU приводит подборку главных новостей Ямала за текущую неделю.