03 февраля 2023
02 февраля 2023

Артюхов укрепляет позиции, чиновники боятся за место, скандал в интернате: новости ЯНАО за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Мантуров на Тнф. Тюмень , артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов укрепил политические позиции перед губернаторскими выборами 2023 года Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил свои позиции перед губернаторскими выборами, которые состоятся в текущем году. В Новом Уренгое чиновники опасаются лишиться работы в связи с истекающими сроками контрактов. В Панаевском интернате учащиеся пожаловались на жестокое обращение со стороны воспитателей. URA.RU приводит подборку главных новостей Ямала за текущую неделю.

  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял первое место среди губернаторов УрФО по политической устойчивости. Благодаря успешной реализации стратегических проектов, глава Ямала показал себя эффективным управленцем, способным решать сложные задачи.
  • Чиновники департамента социальной политики в Новом Уренгое, у которых заканчивается срок трудового соглашения, опасаются остаться без места. По причине закончившегося контракта в отставку ушел директор управления молодежной политики администрации Нового Уренгоя Павел Бухаров.
  • В Панаевске учащиеся школы-интерната подали жалобу на применение к ним физической силы со стороны воспитателя и частыми обысками со стороны директора, жалобой заинтересовалась окружная прокуратура. Воспитатель, ударивший ученика ногой, уже уволился из интерната по собственному желанию.
  • СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере. Строительный подрядчик автодороги Надым-Салехард, за время действия контракта присвоил себе семь с половиной миллионов рублей.
  • Производители ямальских консервов наладили поставки продукции в Донбасс, вкус консервов уже оценили жители новых российских территорий. Салехардский комбинат заключил договоры на поставку трех с половиной тонн продукции, поставки планируется расширять.
  • Власти округа облегчили процесс получения лекарств родителям детей с тяжелыми заболеваниями. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал соглашение с Президентским фондом «Круг добра», благодаря чему, помощь нуждающимся пациентам будет осуществляться адресно.
  • Окружной департамент образования дал старт приему заявок на получение губернаторских стипендий. Главным условием получения именной губернаторской стипендии являются успехи в учебе, размер стипендии составляет 10 тысяч рублей.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов усилил свои позиции перед губернаторскими выборами, которые состоятся в текущем году. В Новом Уренгое чиновники опасаются лишиться работы в связи с истекающими сроками контрактов. В Панаевском интернате учащиеся пожаловались на жестокое обращение со стороны воспитателей. URA.RU приводит подборку главных новостей Ямала за текущую неделю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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