Ставленник главы ЯНАО Артюхова расставляет своих людей на руководящие посты в Новом Уренгое

Управленец из Салехарда Максим Белов возглавил спорт в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Отправленный губернатором ЯНАО в Новый Уренгой замглавы Стас Чернавских расставляет управленцев из Салехарда на руководящие посты. Как сообщил URA.RU источник в политических кругах региона, назначение Максима Белова на место управленца спорта указывает на прямое подчинение сферы правительству.

«Назначение Максима Белова в Новом Уренгое говорит об одном — теперь и спорт города напрямую подчиняется столице Ямала. Чернавских постепенно меняет команду, расставляя на местах своих людей из Салехарда», — сообщил агентству источник.

Примечательно, что ранее мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов предложил тренерскому сообществу самим выбрать кандидатов на должность главы управления спорта, а после мэрия бы провела конкурс на это место. «Задумка была в том, чтобы поставить знающего изнутри проблемы спорта начальника. Однако такой свободой выбора воспользовались чиновники, которые хотели продвинуть нужных людей. Поэтому от идеи отказались», — сообщил источник в администрации города.

Также инсайдер отметил, что не последнюю роль в этой ситуации сыграл острый дефицит подходящих кадров. «В Новом Уренгое попросту не осталось компетентных управленцев — выбирать не из кого. Этой ситуацией воспользовался Чернавских и грамотно протолкнул еще одного ставленника из Салехарда», — добавил источник.

Бывшие коллеги Белова отметили, что у него есть шансы задержаться в Новом Уренгое. «В спорте Максим Белов действительно разбирается. Если не поддастся влиянию местных чиновников, то вполне решит проблемы в курируемой сфере», — сообщил госслужащий на анонимных условиях.

В мэрию Нового Уренгоя и департамент спорта ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответы не были получены.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава управления спорта в Новом Уренгое Владислав Серебряков был пойман за вождением в нетрезвом виде, после чего лишился поста. На его место назначили Максима Белова. Сам Серебряков устроился в муниципальном молодежном учреждении «АРТ-резиденция».