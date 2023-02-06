В Новом Уренгое (ЯНАО) приостановили вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия препарата в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ.
«Вакцинация первым компонентом Спутника-V (Гам-Ковид-Вак) временно приостановлена в связи с отсутствием препарата в Новоуренгойской ЦГБ. Поставку вакцины в регионы регулирует Минздрав России», — говорится в сообщении.
В медучреждении уточнили, что поступление вакцины в округ ожидается на этой наделе. «О дате возобновления I этапа обязательно проинформируем. II этап вакцинации доступен в обеих поликлиниках», — добавили там.
Летом сообщалось, что в округ перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт». Тогда власти рекомендовали ямальцам ставить аналог — первый компонент «Спутника V».
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