В Новом Уренгое перестали делать прививки от COVID-19 из-за отсутствия вакцины

07 февраля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Поставки вакцины ожидаются на этой неделе, сообщили в пресс-службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В Новом Уренгое (ЯНАО) приостановили вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия препарата в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ. «Вакцинация первым компонентом Спутника-V (Гам-Ковид-Вак) временно приостановлена в связи с отсутствием препарата в Новоуренгойской ЦГБ. Поставку вакцины в регионы регулирует Минздрав России», — говорится в сообщении. В медучреждении уточнили, что поступление вакцины в округ ожидается на этой наделе. «О дате возобновления I этапа обязательно проинформируем. II этап вакцинации доступен в обеих поликлиниках», — добавили там. Летом сообщалось, что в округ перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт». Тогда власти рекомендовали ямальцам ставить аналог — первый компонент «Спутника V».

В Новом Уренгое (ЯНАО) приостановили вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия препарата в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ. «Вакцинация первым компонентом Спутника-V (Гам-Ковид-Вак) временно приостановлена в связи с отсутствием препарата в Новоуренгойской ЦГБ. Поставку вакцины в регионы регулирует Минздрав России», — говорится в сообщении. В медучреждении уточнили, что поступление вакцины в округ ожидается на этой наделе. «О дате возобновления I этапа обязательно проинформируем. II этап вакцинации доступен в обеих поликлиниках», — добавили там. Летом сообщалось, что в округ перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт». Тогда власти рекомендовали ямальцам ставить аналог — первый компонент «Спутника V».