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В Новом Уренгое перестали делать прививки от COVID-19 из-за отсутствия вакцины

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Вакцинация от ковида. Екатеринбург, прививка, вакцинация, прививочный сертификат, сертификат профилактических прививок
Поставки вакцины ожидаются на этой неделе, сообщили в пресс-службе Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое (ЯНАО) приостановили вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия препарата в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ.

«Вакцинация первым компонентом Спутника-V (Гам-Ковид-Вак) временно приостановлена в связи с отсутствием препарата в Новоуренгойской ЦГБ. Поставку вакцины в регионы регулирует Минздрав России», — говорится в сообщении.

В медучреждении уточнили, что поступление вакцины в округ ожидается на этой наделе. «О дате возобновления I этапа обязательно проинформируем. II этап вакцинации доступен в обеих поликлиниках», — добавили там.

Летом сообщалось, что в округ перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт». Тогда власти рекомендовали ямальцам ставить аналог — первый компонент «Спутника V».

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В Новом Уренгое (ЯНАО) приостановили вакцинацию от коронавируса из-за отсутствия препарата в городской больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Новоуренгойской ЦГБ. «Вакцинация первым компонентом Спутника-V (Гам-Ковид-Вак) временно приостановлена в связи с отсутствием препарата в Новоуренгойской ЦГБ. Поставку вакцины в регионы регулирует Минздрав России», — говорится в сообщении. В медучреждении уточнили, что поступление вакцины в округ ожидается на этой наделе. «О дате возобновления I этапа обязательно проинформируем. II этап вакцинации доступен в обеих поликлиниках», — добавили там. Летом сообщалось, что в округ перестали поставлять вакцину «Спутник Лайт». Тогда власти рекомендовали ямальцам ставить аналог — первый компонент «Спутника V».
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