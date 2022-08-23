В ЯНАО больше трех месяцев отсутствует вакцина «Спутник Лайт»

Власти предлагают жителям ставить первый компонент «Спутника V» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

С мая в ЯНАО не поставляют вакцину «Спутник Лайт». Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения, сроки ее поставки неизвестны, а жителям рекомендуют ставить аналог — первый компонент «Спутника V».

«Поставка „Спутник Лайт“ в округ будет, но по срокам сказать сложно», — сообщили агентству в департаменте. Собеседники уточнили, что для однократной вакцинации подходит первый компонент вакцины «Спутник V».

«Состав первого компонента „Спутник V“ соответствует составу препарата „Спутник Лайт“. Поэтому первый компонент вакцины „Спутник V“ может быть использован для однократной вакцинации. Он идеально подойдет для переболевших и ранее вакцинированных ямальцев», — добавили в здравоохранении.

Ранее URA.RU сообщало, что в июле в крупных медучреждениях округа закончилась вакцина «Спутник Лайт». Недавно на окружной склад в Ноябрьске поступило 25 800 партий препарата «Гам-КОВИД-Вак».