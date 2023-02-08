На тобольском проекте СИБУРа погибли два человека

В апреле 2022 года на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» произошла нештатная ситуация, которая привела к гибели людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Машиниста компрессорных установок нефтехимического предприятия Тобольска обвинили в гибели двух человек во время ЧП, которое произошло в апреле 2022 года. Об этом без указания названия организации сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что на тобольском комплексе «Запсибнефтехим» (проект холдинга «Сибур») в результате нештатной ситуации один человек погиб, а другой был госпитализирован с тяжелыми травмами.

«Тобольская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста компрессорных установок нефтехимического предприятия Тобольска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, 24 апреля 2022 года во время проведения ремонтных работ на производстве обвиняемый нарушил ряд требований промышленной безопасности. Это привело к возгоранию фильтра компрессора этилена. В результате аварии, 33-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. «Второй 37-летний сотрудник с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен в ОКБ №3 Тобольска. Где, он, несмотря на усилия врачей, скончался», — сообщает telegram-канал СУ СК РФ по Тюменской области.

Машинист компрессорных установок обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Ему грозит до семи лет лишения свободы.