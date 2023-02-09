В Тюмени ищут взрывников на зарплату в 240 тысяч рублей

Тюменцев приглашают в Уватский район для работы взрывниками, обещая платить до 240 тысяч рублей в месяц. Вакансию на федеральном портале «Работа в России» разместил подрядчик «Лукойла», «Газпрома» и других крупных нефтегазодобывающих компаний.
«Требуются взрывники четвертого разряда. Заработная плата до 240 тысяч рублей. Обязанности: заряжание сейсморазведочных скважин в составе буровой бригады и их взрывание», — говорится в тексте вакансии.
Сотрудники нужны в компанию «ГЕОТЕК Сейсморазведка», которая работает с «Лукойлом», «Газпромом», «Новатэком» и «Роснефтью». В фирме свободно 18 вакансий. Работникам нужно отправиться в Уватский район. На месте им предоставят жилье, а также возместят расходы на переезд.
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