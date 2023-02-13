Курганское правительство следит за назначением своего ставленника в приграничном округе

В Курганской области назначили главу Петуховского округа

По итогам выборов, Антона Волкова назначили главой Петуховского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кураторы внутренней политики правительства Курганской области проконтролируют назначение своего ставленника Антона Волкова в Петуховском округе (расположен на границе с Казахстаном). Представитель правительства прибыл на выборы главы округа, которые проходят в думе. Об этом URA.RU сообщают источники, близкие к муниципальной политике.

«Сегодня на выборах присутствовали первый заместитель председателя облдумы Владимир Сажин и начальник управления внутренней политики Евгений Сорогин. Они проследят за ходом выборов, чтобы ставленника правительства точно назначили на место главы», — утверждает инсайдер. По словам другого источника, Волков зарекомендовал себя перед областными чиновниками исполнительным и ответственным мэром, а также он успел сформировать свою местную команду. Вторым кандидатом на выборах был Александр Калинин, директор отдела администрации по благоустройству и дорожному хозяйству.

В приемной петуховской администрации корреспонденту URA.RU подтвердили, что в 12 часов прошло заседание думы. «Результаты выборов уже известны. Главой округа назначен и. о. главы Антон Волков», — ответили в администрации. По словам источника, инаугурация Волкова пройдет сегодня, 14 февраля.

Редакция URA.RU направила запрос по теме в адрес областного правительства и администрации округа. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU писало, что 14 октября с поста главы Петуховского округа ушел Игорь Арзин. Его место в качестве исполняющего обязанности занял заместитель главы округа по вопросам ЖКХ и строительству Антон Волков.