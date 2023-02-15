Владельцу стало некогда заниматься бизнесом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Владелец продает цветочный магазин в Кургане из-за рождения ребенка. Соответствующее объявление опубликовано на сайте продаж.

«Причина продажи цветочного магазина: жена решила попробовать, работала сама в смене с одним продавцом, нравилось. Родила, теперь не до этого, а мне некогда особо заниматься магазином, так как сам занят стройкой. Весь бизнес на мне, с переоформлением проблем нет», — указал владелец в объявлении на сайте Avito.

Магазин находится в жилом районе Восточный. По словам продавца, это единственный цветочный во всей округе. Магазин укомплектован всем необходимым, в штате числятся два продавца. Цена продажи — 160 тысяч рублей.

О том, что в Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»), URA.RU писал ранее. Бизнес оценили в 35 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Зауралье продавали действующий малярно-кузовной цех. По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана.