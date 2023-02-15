15 февраля 2023
14 февраля 2023

Курганец избавляется от цветочного магазина из-за ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Достопримечательности и повседневная жизнь. Армения, цветочный салон, букет красных роз
Владельцу стало некогда заниматься бизнесом Фото:

Владелец продает цветочный магазин в Кургане из-за рождения ребенка. Соответствующее объявление опубликовано на сайте продаж.

«Причина продажи цветочного магазина: жена решила попробовать, работала сама в смене с одним продавцом, нравилось. Родила, теперь не до этого, а мне некогда особо заниматься магазином, так как сам занят стройкой. Весь бизнес на мне, с переоформлением проблем нет», — указал владелец в объявлении на сайте Avito.

Магазин находится в жилом районе Восточный. По словам продавца, это единственный цветочный во всей округе. Магазин укомплектован всем необходимым, в штате числятся два продавца. Цена продажи — 160 тысяч рублей.

О том, что в Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»), URA.RU писал ранее. Бизнес оценили в 35 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Зауралье продавали действующий малярно-кузовной цех. По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана.

По словам владельца, цветочный бизнес — это отличный вариант для тех, кто всегда мечтал стать предпринимателем
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Владелец продает цветочный магазин в Кургане из-за рождения ребенка. Соответствующее объявление опубликовано на сайте продаж. «Причина продажи цветочного магазина: жена решила попробовать, работала сама в смене с одним продавцом, нравилось. Родила, теперь не до этого, а мне некогда особо заниматься магазином, так как сам занят стройкой. Весь бизнес на мне, с переоформлением проблем нет», — указал владелец в объявлении на сайте Avito. Магазин находится в жилом районе Восточный. По словам продавца, это единственный цветочный во всей округе. Магазин укомплектован всем необходимым, в штате числятся два продавца. Цена продажи — 160 тысяч рублей. О том, что в Кургане выставили на продажу банный комплекс «Увальские сауны», который находится в поселке Увал (так называемая «курганская Рублевка»), URA.RU писал ранее. Бизнес оценили в 35 млн рублей. Корреспонденты агентства сообщали также, что в Зауралье продавали действующий малярно-кузовной цех. По словам владельца, помещение располагается в одном из лучших гаражных кооперативов Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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