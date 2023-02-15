В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции обследуют здание МФЦ на предмет минирования. О минировании стало известно со слов мужчины, сообщает telegram-канал «NSK».
«Пьяный мужчина сообщил, что оставил в МФЦ сумку со взрывающимся устройством. В данный момент проводится обследование помещений с собакой, мужчина задержан», — сообщается в Telegram.
Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для уточнения подробностей происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.
Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде проводилась проверка аэропорта из-за сообщения о минировании. Звонок оказался ложным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.