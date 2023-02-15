15 февраля 2023

В ЯНАО силовики ищут взрывное устройство в здании МФЦ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кинологи обследуют здание МФЦ Ноябрьска на предмет взрывного устройства Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции обследуют здание МФЦ на предмет минирования. О минировании стало известно со слов мужчины, сообщает telegram-канал «NSK».

«Пьяный мужчина сообщил, что оставил в МФЦ сумку со взрывающимся устройством. В данный момент проводится обследование помещений с собакой, мужчина задержан», — сообщается в Telegram.

Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для уточнения подробностей происшествия. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде проводилась проверка аэропорта из-за сообщения о минировании. Звонок оказался ложным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции обследуют здание МФЦ на предмет минирования. О минировании стало известно со слов мужчины, сообщает telegram-канал «NSK». «Пьяный мужчина сообщил, что оставил в МФЦ сумку со взрывающимся устройством. В данный момент проводится обследование помещений с собакой, мужчина задержан», — сообщается в Telegram. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для уточнения подробностей происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде проводилась проверка аэропорта из-за сообщения о минировании. Звонок оказался ложным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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