В ЯНАО силовики ищут взрывное устройство в здании МФЦ. Фото

16 февраля 2023 в 22:15 Размер текста - 17 +

Кинологи обследуют здание МФЦ Ноябрьска на предмет взрывного устройства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции обследуют здание МФЦ на предмет минирования. О минировании стало известно со слов мужчины, сообщает telegram-канал «NSK». «Пьяный мужчина сообщил, что оставил в МФЦ сумку со взрывающимся устройством. В данный момент проводится обследование помещений с собакой, мужчина задержан», — сообщается в Telegram. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для уточнения подробностей происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде проводилась проверка аэропорта из-за сообщения о минировании. Звонок оказался ложным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме. Фото: telegram-канал «NSK»

В Ноябрьске (ЯНАО) сотрудники полиции обследуют здание МФЦ на предмет минирования. О минировании стало известно со слов мужчины, сообщает telegram-канал «NSK». «Пьяный мужчина сообщил, что оставил в МФЦ сумку со взрывающимся устройством. В данный момент проводится обследование помещений с собакой, мужчина задержан», — сообщается в Telegram. Корреспондент агентства направил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО для уточнения подробностей происшествия. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде проводилась проверка аэропорта из-за сообщения о минировании. Звонок оказался ложным, аэропорт продолжил работу в штатном режиме.