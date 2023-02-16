Присяжные вынесли вердикт москвичке за разбой и убийство, совершенные в Кургане

17 февраля 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Москвичка получила 13 лет колонии за убийство, совершенное в 2005 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд вынес приговор 38-летней жительнице Москвы за разбой и убийство, совершенное в Кургане в 2005 году. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей и было направлено на повторное рассмотрение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Обвиняемой утвердили ранее вынесенный приговор — 13 лет колонии общего режима. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее суд установил, что девушка (на момент совершения преступления ей было 20 лет) в январе 2005 года пришла в дом потерпевшей женщины с неизвестным лицом. Преступники под предлогом передачи посылки проникли в квартиру, связали женщину шарфом и задушили. Из квартиры они забрали золотые украшения и более 120 тысяч рублей. Установить преступницу удалось в 2021 году благодаря генетической экспертизе: на пакете, которым душили женщину, остались следы. На суде обвиняемая вину признала частично. За прошедшее время она переехала в Москву, где проживала с мужем и двумя детьми.

Курганский городской суд вынес приговор 38-летней жительнице Москвы за разбой и убийство, совершенное в Кургане в 2005 году. Дело рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей и было направлено на повторное рассмотрение, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области. Обвиняемой утвердили ранее вынесенный приговор — 13 лет колонии общего режима. «Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. п. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ — разбой», — говорится в сообщении прокуратуры. Ранее суд установил, что девушка (на момент совершения преступления ей было 20 лет) в январе 2005 года пришла в дом потерпевшей женщины с неизвестным лицом. Преступники под предлогом передачи посылки проникли в квартиру, связали женщину шарфом и задушили. Из квартиры они забрали золотые украшения и более 120 тысяч рублей. Установить преступницу удалось в 2021 году благодаря генетической экспертизе: на пакете, которым душили женщину, остались следы. На суде обвиняемая вину признала частично. За прошедшее время она переехала в Москву, где проживала с мужем и двумя детьми.