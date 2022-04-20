Москвичку осудили за убийство, совершенное в Кургане 16 лет назад

20 апреля 2022 в 13:42 Размер текста - 17 +

Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы за убийство, совершенное в 2005 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительницу Москвы на основе вердикта присяжных заседателей приговорили к 13 годам колонии за убийство, совершенное в Кургане в январе 2005 года. На тот момент ей было 20 лет, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и пресс-службе прокуратуры региона. «В январе 2005 года 20-летняя молодая женщина совместно с неустановленным лицом напали на потерпевшую в ее квартире, связали ей руки и ноги, после чего задушили. Затем злоумышленники, обыскав квартиру, похитили денежные средства и имущество убитой на общую сумму более 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным СК, потерпевшую связали шарфами и полиэтиленовым пакетом. Нападавшие знали, что хозяйка квартиры занималась предпринимательской деятельностью, а дома у нее есть деньги и ювелирные изделия. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленница уехала из Курганской области. Убийство не могли раскрыть 16 лет, так как оно было совершено в условиях неочевидности, не было прямых свидетелей. Расследованием занималась аналитическая группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты СК, сотрудники областного УМВД. Они проводили повторные экспертизы, анализировали круг общения убитой. Оказалось, что друг осужденной общался с сыном убитой, бывал у нее в квартире и знал о ее материальном состоянии. Кроме того, после убийства у обвиняемой и ее друга появилось больше денег. На изъятых с места пришествия орудиях преступления обнаружили генетические ДНК-следы, подтвердившие причастность женщины к убийству. Подозреваемую задержали в марте 2021 года в Москве, где она проживала с семьей. Ее доставили в Курган и заключили под стражу. «Присяжные признали женщину виновной в инкриминируемых деяниях и не заслуживающей снисхождения», — сообщают в СК. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жительницу Москвы на основе вердикта присяжных заседателей приговорили к 13 годам колонии за убийство, совершенное в Кургане в январе 2005 года. На тот момент ей было 20 лет, сообщили URA.RU в следственном управлении СК России по Курганской области и пресс-службе прокуратуры региона. «В январе 2005 года 20-летняя молодая женщина совместно с неустановленным лицом напали на потерпевшую в ее квартире, связали ей руки и ноги, после чего задушили. Затем злоумышленники, обыскав квартиру, похитили денежные средства и имущество убитой на общую сумму более 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным СК, потерпевшую связали шарфами и полиэтиленовым пакетом. Нападавшие знали, что хозяйка квартиры занималась предпринимательской деятельностью, а дома у нее есть деньги и ювелирные изделия. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленница уехала из Курганской области. Убийство не могли раскрыть 16 лет, так как оно было совершено в условиях неочевидности, не было прямых свидетелей. Расследованием занималась аналитическая группа, в состав которой вошли следователи и криминалисты СК, сотрудники областного УМВД. Они проводили повторные экспертизы, анализировали круг общения убитой. Оказалось, что друг осужденной общался с сыном убитой, бывал у нее в квартире и знал о ее материальном состоянии. Кроме того, после убийства у обвиняемой и ее друга появилось больше денег. На изъятых с места пришествия орудиях преступления обнаружили генетические ДНК-следы, подтвердившие причастность женщины к убийству. Подозреваемую задержали в марте 2021 года в Москве, где она проживала с семьей. Ее доставили в Курган и заключили под стражу. «Присяжные признали женщину виновной в инкриминируемых деяниях и не заслуживающей снисхождения», — сообщают в СК.