В Тюмени из-за реновации снесут более 150 домов. Скрин

17 февраля 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

На одном участке реновацию проведут за 5 лет, на другом — за 10 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени под комплексное развитие территорий попали два участка общей площадью в почти 68 гектаров, где под снос отправят более 150 домов. Соответствующие документы опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. В районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой — площадью 62,3 га», — говорится в постановлении главы Тюмени Руслана Кухарука. На данных территориях под реновации подпадают более 150 домов: 15 многоквартирников и 144 частных. Они будут снесены. Срок, выделенный на реализацию проектов, составляет пять и десять лет соответственно. Заниматься КРТ на данных участках будут частные инвесторы: в бюджете Тюмени средства на данные работы не предусмотрены.

В Тюмени под комплексное развитие территорий попали два участка общей площадью в почти 68 гектаров, где под снос отправят более 150 домов. Соответствующие документы опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. В районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой — площадью 62,3 га», — говорится в постановлении главы Тюмени Руслана Кухарука. На данных территориях под реновации подпадают более 150 домов: 15 многоквартирников и 144 частных. Они будут снесены. Срок, выделенный на реализацию проектов, составляет пять и десять лет соответственно. Заниматься КРТ на данных участках будут частные инвесторы: в бюджете Тюмени средства на данные работы не предусмотрены.