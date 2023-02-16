16 февраля 2023
15 февраля 2023

В Тюмени из-за реновации снесут более 150 домов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снос здания ПРОМЭКТ. Екатеринбург, экскаватор
На одном участке реновацию проведут за 5 лет, на другом — за 10 Фото:

В Тюмени под комплексное развитие территорий попали два участка общей площадью в почти 68 гектаров, где под снос отправят более 150 домов. Соответствующие документы опубликованы мэрией города.

«Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. В районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой — площадью 62,3 га», — говорится в постановлении главы Тюмени Руслана Кухарука.

На данных территориях под реновации подпадают более 150 домов: 15 многоквартирников и 144 частных. Они будут снесены. Срок, выделенный на реализацию проектов, составляет пять и десять лет соответственно. Заниматься КРТ на данных участках будут частные инвесторы: в бюджете Тюмени средства на данные работы не предусмотрены.

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В Тюмени под комплексное развитие территорий попали два участка общей площадью в почти 68 гектаров, где под снос отправят более 150 домов. Соответствующие документы опубликованы мэрией города. «Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская города Тюмени, площадью 5,5 га. В районе улиц Коммунистическая — Рылеева — Набережная, улицы Железнодорожная база, переулка Береговой — площадью 62,3 га», — говорится в постановлении главы Тюмени Руслана Кухарука. На данных территориях под реновации подпадают более 150 домов: 15 многоквартирников и 144 частных. Они будут снесены. Срок, выделенный на реализацию проектов, составляет пять и десять лет соответственно. Заниматься КРТ на данных участках будут частные инвесторы: в бюджете Тюмени средства на данные работы не предусмотрены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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