Mash: украинский беспилотник атаковал российский аэропорт

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Украинский беспилотник был сбит российской ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэропорт в Брянске с помощью беспилотника. Российская противовоздушная оборона сбила летательный аппарат, передает telegram-канал Mash.

«ВСУ еще раз атаковали брянский аэропорт с помощью БПЛА», — говорится в сообщении. Также уточняется, что дрон был сбит российской ПВО. По предварительной информации, обошлось без повреждений.

Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало.

Ранее, 10 февраля, в Mash уже писали об атаке беспилотников ВСУ на Брянский международный аэропорт. В telegram-канале уточнили, что БПЛА летел достаточно низко, но российские ПВО смогли своевременно сбить их, передает MK.RU.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэропорт в Брянске с помощью беспилотника. Российская противовоздушная оборона сбила летательный аппарат, передает telegram-канал Mash. «ВСУ еще раз атаковали брянский аэропорт с помощью БПЛА», — говорится в сообщении. Также уточняется, что дрон был сбит российской ПВО. По предварительной информации, обошлось без повреждений. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Ранее, 10 февраля, в Mash уже писали об атаке беспилотников ВСУ на Брянский международный аэропорт. В telegram-канале уточнили, что БПЛА летел достаточно низко, но российские ПВО смогли своевременно сбить их, передает MK.RU.
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