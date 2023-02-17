Mash: украинский беспилотник атаковал российский аэропорт

17 февраля 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник был сбит российской ПВО Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэропорт в Брянске с помощью беспилотника. Российская противовоздушная оборона сбила летательный аппарат, передает telegram-канал Mash. «ВСУ еще раз атаковали брянский аэропорт с помощью БПЛА», — говорится в сообщении. Также уточняется, что дрон был сбит российской ПВО. По предварительной информации, обошлось без повреждений. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Ранее, 10 февраля, в Mash уже писали об атаке беспилотников ВСУ на Брянский международный аэропорт. В telegram-канале уточнили, что БПЛА летел достаточно низко, но российские ПВО смогли своевременно сбить их, передает MK.RU .

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали аэропорт в Брянске с помощью беспилотника. Российская противовоздушная оборона сбила летательный аппарат, передает telegram-канал Mash. «ВСУ еще раз атаковали брянский аэропорт с помощью БПЛА», — говорится в сообщении. Также уточняется, что дрон был сбит российской ПВО. По предварительной информации, обошлось без повреждений. Редакция URA.RU отправила запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент публикации ответа не последовало. Ранее, 10 февраля, в Mash уже писали об атаке беспилотников ВСУ на Брянский международный аэропорт. В telegram-канале уточнили, что БПЛА летел достаточно низко, но российские ПВО смогли своевременно сбить их, передает MK.RU.