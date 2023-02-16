16 февраля 2023

Власти ЯНАО ввели льготную программу ипотеки для IT-специалистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Региональная льготная программа выдвигает более лояльные требования к заемщику Фото:

Власти ЯНАО ввели новую ипотечную программу для специалистов информационных технологий. Также этой программой могут воспользоваться и участники проекта по расселению аварийного жилья, сообщили в окружном правительстве.

«Ямальская ипотечная компания» вводит новые программы для покупки жилья. Для специалистов в области информационных технологий, в дополнение к федеральной программе, теперь действует собственная региональная. Также льготная программа кредитования доступна участникам пилотного проекта по расселению аварийного жилья», — говорится в сообщении.

По этой программе жилье можно приобрести как в строящемся доме, так и от застройщика. В первом случае процент составит 6, 6%, а во втором — 6, 1%. Отмечается, что для ИТ-специалистов существует две программы кредитования. Так, по федеральной программе ставка 4%, а по окружной от 6, 1%. «При этом региональная программа имеет более лояльные требования к заемщику в части дохода, возраста заемщика и максимальной суммы займа», — добавили там.

Ранее сообщалось, что льготная ипотека вызвала ажиотаж у ямальцев. У жителей округа за прошлый год спрос на семейную ипотеку составил 80%.

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Власти ЯНАО ввели новую ипотечную программу для специалистов информационных технологий. Также этой программой могут воспользоваться и участники проекта по расселению аварийного жилья, сообщили в окружном правительстве. «Ямальская ипотечная компания» вводит новые программы для покупки жилья. Для специалистов в области информационных технологий, в дополнение к федеральной программе, теперь действует собственная региональная. Также льготная программа кредитования доступна участникам пилотного проекта по расселению аварийного жилья», — говорится в сообщении. По этой программе жилье можно приобрести как в строящемся доме, так и от застройщика. В первом случае процент составит 6, 6%, а во втором — 6, 1%. Отмечается, что для ИТ-специалистов существует две программы кредитования. Так, по федеральной программе ставка 4%, а по окружной от 6, 1%. «При этом региональная программа имеет более лояльные требования к заемщику в части дохода, возраста заемщика и максимальной суммы займа», — добавили там. Ранее сообщалось, что льготная ипотека вызвала ажиотаж у ямальцев. У жителей округа за прошлый год спрос на семейную ипотеку составил 80%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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