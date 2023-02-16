Власти ЯНАО ввели льготную программу ипотеки для IT-специалистов

Региональная льготная программа выдвигает более лояльные требования к заемщику Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Власти ЯНАО ввели новую ипотечную программу для специалистов информационных технологий. Также этой программой могут воспользоваться и участники проекта по расселению аварийного жилья, сообщили в окружном правительстве.

«Ямальская ипотечная компания» вводит новые программы для покупки жилья. Для специалистов в области информационных технологий, в дополнение к федеральной программе, теперь действует собственная региональная. Также льготная программа кредитования доступна участникам пилотного проекта по расселению аварийного жилья», — говорится в сообщении.

По этой программе жилье можно приобрести как в строящемся доме, так и от застройщика. В первом случае процент составит 6, 6%, а во втором — 6, 1%. Отмечается, что для ИТ-специалистов существует две программы кредитования. Так, по федеральной программе ставка 4%, а по окружной от 6, 1%. «При этом региональная программа имеет более лояльные требования к заемщику в части дохода, возраста заемщика и максимальной суммы займа», — добавили там.

Ранее сообщалось, что льготная ипотека вызвала ажиотаж у ямальцев. У жителей округа за прошлый год спрос на семейную ипотеку составил 80%.