Семейная ипотека вызвала ажиотаж у жителей ЯНАО

Сбербанк: спрос на семейную ипотеку у жителей ЯНАО вырос на 80%

09 февраля 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Семейная ипотека с господдержкой пользуется ажиотажным спросом у жителей ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа взяли льготные ипотечные кредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка, в 2022 году спрос на семейную ипотеку составил 80%. «По „Семейной ипотеке“ Сбер предоставил жителям Ямала 1,8 млрд рублей — на 80% больше, чем годом ранее. По льготным программам рост к предыдущему году составил порядка 27%», — сообщили в банке. Ранее сообщалось, что в ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов. На строительство дома без привлечения строительной организации также будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%.

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа взяли льготные ипотечные кредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка, в 2022 году спрос на семейную ипотеку составил 80%. «По „Семейной ипотеке“ Сбер предоставил жителям Ямала 1,8 млрд рублей — на 80% больше, чем годом ранее. По льготным программам рост к предыдущему году составил порядка 27%», — сообщили в банке. Ранее сообщалось, что в ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов. На строительство дома без привлечения строительной организации также будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%.