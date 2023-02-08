08 февраля 2023
07 февраля 2023

Семейная ипотека вызвала ажиотаж у жителей ЯНАО

Сбербанк: спрос на семейную ипотеку у жителей ЯНАО вырос на 80%
© Служба новостей «URA.RU»
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Семейная ипотека с господдержкой пользуется ажиотажным спросом у жителей ЯНАО Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа взяли льготные ипотечные кредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка, в 2022 году спрос на семейную ипотеку составил 80%.

«По „Семейной ипотеке“ Сбер предоставил жителям Ямала 1,8 млрд рублей — на 80% больше, чем годом ранее. По льготным программам рост к предыдущему году составил порядка 27%», — сообщили в банке.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов. На строительство дома без привлечения строительной организации также будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа взяли льготные ипотечные кредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка, в 2022 году спрос на семейную ипотеку составил 80%. «По „Семейной ипотеке“ Сбер предоставил жителям Ямала 1,8 млрд рублей — на 80% больше, чем годом ранее. По льготным программам рост к предыдущему году составил порядка 27%», — сообщили в банке. Ранее сообщалось, что в ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов. На строительство дома без привлечения строительной организации также будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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