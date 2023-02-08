Семейная ипотека вызвала ажиотаж у жителей ЯНАО

Семейная ипотека с господдержкой пользуется ажиотажным спросом у жителей ЯНАО
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа взяли льготные ипотечные кредиты на сумму 5,9 млрд рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Сбербанка, в 2022 году спрос на семейную ипотеку составил 80%.
«По „Семейной ипотеке“ Сбер предоставил жителям Ямала 1,8 млрд рублей — на 80% больше, чем годом ранее. По льготным программам рост к предыдущему году составил порядка 27%», — сообщили в банке.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО снизятся ставки по ипотеке для IT-специалистов. На строительство дома без привлечения строительной организации также будет предусмотрена ставка в 4,3% вместо 6,3%.
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