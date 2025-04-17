Стало известно, зачем силовики зашли в баню к киргизам

МИД: задержанных в московском банном комплексе подозревают в связях с радикалами
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В МИД РФ заявили о том, что проверка силовиков в бане была плановой (архивное фото)
В МИД РФ заявили о том, что проверка силовиков в бане была плановой (архивное фото) Фото:

Недавний рейд силовых структур в бане «Бодрость» в Москве, в результате которого были задержаны граждане Киргизии, был плановым. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Рейд был частью мероприятий по борьбе с незаконной миграцией», — пояснили в МИД РФ. Там также добавили, что проверка не была направлена на граждан какой-либо конкретной страны.

В Министерстве отмечают, что арестовать посетителей банного комплекса пришлось из-за того, что некоторые из них начали оказывать сопротивление правоохранителям. Таким образом, говорят в МИД РФ, силовики действовали в рамках закона. Позже также выяснилось, что некоторые из задержанных подозреваются в связях с радикальными группировками.

Рейд силовиков в московской бане прошел на прошлой неделе. В результате были задержаны около 60 человек. Некоторые из них заявили о физическом насилии в отношении них со стороны правоохранительных органов. Киргизский МИД сразу же отреагировал на ситуацию, вручив российской стороне ноту с требованием объяснений. А депутат киргизского парламента Джанар Акаев выразил недовольство происходящим и призвал к ответственности полицейских за якобы «зверские действия».

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Недавний рейд силовых структур в бане «Бодрость» в Москве, в результате которого были задержаны граждане Киргизии, был плановым. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации. «Рейд был частью мероприятий по борьбе с незаконной миграцией», — пояснили в МИД РФ. Там также добавили, что проверка не была направлена на граждан какой-либо конкретной страны. В Министерстве отмечают, что арестовать посетителей банного комплекса пришлось из-за того, что некоторые из них начали оказывать сопротивление правоохранителям. Таким образом, говорят в МИД РФ, силовики действовали в рамках закона. Позже также выяснилось, что некоторые из задержанных подозреваются в связях с радикальными группировками. Рейд силовиков в московской бане прошел на прошлой неделе. В результате были задержаны около 60 человек. Некоторые из них заявили о физическом насилии в отношении них со стороны правоохранительных органов. Киргизский МИД сразу же отреагировал на ситуацию, вручив российской стороне ноту с требованием объяснений. А депутат киргизского парламента Джанар Акаев выразил недовольство происходящим и призвал к ответственности полицейских за якобы «зверские действия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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