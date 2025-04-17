Стало известно, зачем силовики зашли в баню к киргизам

Недавний рейд силовых структур в бане «Бодрость» в Москве, в результате которого были задержаны граждане Киргизии, был плановым. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
«Рейд был частью мероприятий по борьбе с незаконной миграцией», — пояснили в МИД РФ. Там также добавили, что проверка не была направлена на граждан какой-либо конкретной страны.
В Министерстве отмечают, что арестовать посетителей банного комплекса пришлось из-за того, что некоторые из них начали оказывать сопротивление правоохранителям. Таким образом, говорят в МИД РФ, силовики действовали в рамках закона. Позже также выяснилось, что некоторые из задержанных подозреваются в связях с радикальными группировками.
Рейд силовиков в московской бане прошел на прошлой неделе. В результате были задержаны около 60 человек. Некоторые из них заявили о физическом насилии в отношении них со стороны правоохранительных органов. Киргизский МИД сразу же отреагировал на ситуацию, вручив российской стороне ноту с требованием объяснений. А депутат киргизского парламента Джанар Акаев выразил недовольство происходящим и призвал к ответственности полицейских за якобы «зверские действия».
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