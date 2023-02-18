Спасатели успели эвакуировать 20 людей и еще 3 пришлось спасти Фото: Карина Ванеш © URA.RU

В Тюмени вечером случился пожар в многоквартирном доме, который унес жизнь одного человека. В результате инцидента также пострадали и другие люди, о чем рассказали в ГУ МЧС Тюменской области.

«18 февраля 2023 года в 21 час 54 минуты поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тюмень, ул. Беляева 23 корпус 2 <…> На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение в одной из квартир на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 3 человека, еще 20 эвакуировано. К сожалению в результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент пожар уже потушен. По информации спасателей, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сейчас компетентные органы устанавливают причины произошедшего.