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В тюменской многоэтажке произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, огонь, ночь, тушение пожара, вечер
Спасатели успели эвакуировать 20 людей и еще 3 пришлось спасти Фото:

В Тюмени вечером случился пожар в многоквартирном доме, который унес жизнь одного человека. В результате инцидента также пострадали и другие люди, о чем рассказали в ГУ МЧС Тюменской области.

«18 февраля 2023 года в 21 час 54 минуты поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тюмень, ул. Беляева 23 корпус 2 <…> На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение в одной из квартир на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 3 человека, еще 20 эвакуировано. К сожалению в результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На данный момент пожар уже потушен. По информации спасателей, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сейчас компетентные органы устанавливают причины произошедшего.

Фото:

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В Тюмени вечером случился пожар в многоквартирном доме, который унес жизнь одного человека. В результате инцидента также пострадали и другие люди, о чем рассказали в ГУ МЧС Тюменской области. «18 февраля 2023 года в 21 час 54 минуты поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме по адресу: г. Тюмень, ул. Беляева 23 корпус 2 <…> На момент прибытия огнеборцев наблюдалось открытое горение в одной из квартир на втором этаже. Звеньями газодымозащитной службы из зоны воздействия опасных факторов пожара было спасено 3 человека, еще 20 эвакуировано. К сожалению в результате происшествия погиб 1 человек, еще 2 получили травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. На данный момент пожар уже потушен. По информации спасателей, площадь пожара составила 15 квадратных метров. Сейчас компетентные органы устанавливают причины произошедшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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