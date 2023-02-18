18 февраля 2023
17 февраля 2023

Шансонье из Кургана раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. Видео

Евгений Григорьев (Жека): мое первое выступление в Беларуси состоялось 10 лет назад
© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , зрители, зрители на концерте
По словам курганского музыканта, в день его первого выступления в Белоруссии зал был полон Фото:

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный, как автор композиции «Рюмка водки на столе», рассказал о своем первом выступлении в Белоруссии. По словам музыканта, это было ровно 10 лет назад.

«Тогда, как и сегодня, в зале Дворца искусств был полный аншлаг! Бобруйчане открыли для меня эту гостеприимную, братскую страну и определили в моем сердце вершину душевности, искренности и умения отжигать по полной», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале.

Артист сейчас находится в Белоруссии с четырехдневным гастрольным туром. Григорьев уже дал концерты в Гродно, Минске и Бобруйске. Турне завершится в Борисове 19 февраля.

Ранее шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип. Видео «Играет Дассен» побило антирекорды просмотров и комментариев на его youtube-канале.

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Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный, как автор композиции «Рюмка водки на столе», рассказал о своем первом выступлении в Белоруссии. По словам музыканта, это было ровно 10 лет назад. «Тогда, как и сегодня, в зале Дворца искусств был полный аншлаг! Бобруйчане открыли для меня эту гостеприимную, братскую страну и определили в моем сердце вершину душевности, искренности и умения отжигать по полной», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале. Артист сейчас находится в Белоруссии с четырехдневным гастрольным туром. Григорьев уже дал концерты в Гродно, Минске и Бобруйске. Турне завершится в Борисове 19 февраля. Ранее шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип. Видео «Играет Дассен» побило антирекорды просмотров и комментариев на его youtube-канале.
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