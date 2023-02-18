Шансонье из Кургана раскрыл подробности своего первого выступления в Белоруссии. Видео

Евгений Григорьев (Жека): мое первое выступление в Беларуси состоялось 10 лет назад

19 февраля 2023 в 04:51 Размер текста - 17 +

По словам курганского музыканта, в день его первого выступления в Белоруссии зал был полон Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный, как автор композиции «Рюмка водки на столе», рассказал о своем первом выступлении в Белоруссии. По словам музыканта, это было ровно 10 лет назад. «Тогда, как и сегодня, в зале Дворца искусств был полный аншлаг! Бобруйчане открыли для меня эту гостеприимную, братскую страну и определили в моем сердце вершину душевности, искренности и умения отжигать по полной», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале. Артист сейчас находится в Белоруссии с четырехдневным гастрольным туром. Григорьев уже дал концерты в Гродно, Минске и Бобруйске. Турне завершится в Борисове 19 февраля. Ранее шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип. Видео «Играет Дассен» побило антирекорды просмотров и комментариев на его youtube-канале.

Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный, как автор композиции «Рюмка водки на столе», рассказал о своем первом выступлении в Белоруссии. По словам музыканта, это было ровно 10 лет назад. «Тогда, как и сегодня, в зале Дворца искусств был полный аншлаг! Бобруйчане открыли для меня эту гостеприимную, братскую страну и определили в моем сердце вершину душевности, искренности и умения отжигать по полной», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале. Артист сейчас находится в Белоруссии с четырехдневным гастрольным туром. Григорьев уже дал концерты в Гродно, Минске и Бобруйске. Турне завершится в Борисове 19 февраля. Ранее шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип. Видео «Играет Дассен» побило антирекорды просмотров и комментариев на его youtube-канале.