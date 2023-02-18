Курганский шансонье Евгений Григорьев (Жека), известный, как автор композиции «Рюмка водки на столе», рассказал о своем первом выступлении в Белоруссии. По словам музыканта, это было ровно 10 лет назад.
«Тогда, как и сегодня, в зале Дворца искусств был полный аншлаг! Бобруйчане открыли для меня эту гостеприимную, братскую страну и определили в моем сердце вершину душевности, искренности и умения отжигать по полной», — написал Евгений Григорьев в своем telegram-канале.
Артист сейчас находится в Белоруссии с четырехдневным гастрольным туром. Григорьев уже дал концерты в Гродно, Минске и Бобруйске. Турне завершится в Борисове 19 февраля.
Ранее шансонье из Кургана назвал свой самый неудачный клип. Видео «Играет Дассен» побило антирекорды просмотров и комментариев на его youtube-канале.
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