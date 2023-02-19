Строительный бизнес Тюмени «зачищают» от лишних игроков

Избавиться от слабых игроков рынка помогут иски от тюменских фискалов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменском строительном бизнесе готовятся попрощаться сразу с четырьмя компаниями, которые называют «балластом». Исковые заявления о банкротстве в их адрес зарегистрированы арбитражным судом Тюменской области, данные об этом появились в системе «Электронное правосудие».

«Все четыре иска выдвинула Федеральная налоговая служба. Это иски в адрес строительных компаний „Тобол“, „Линкор“, „Монтажинвестстрой“ и „Инвест-строй“. Все четыре заявления зарегистрированы, но пока не приняты в работу», — говорится в сообщениях системы.

Первые три компании из списка имеют нулевые доходы и решение о приостановке действий по счетам, об их контрактах ничего неизвестно. Четвертая компания, «Инвест-строй», принадлежит Грайру Степаняну — владельцу еще нескольких компаний, получивших иски о банкротстве и связанных с топ-менеджментом известного в Тюмени холдинга ARSIB.

В строительной сфере Тюмени такие иски считают полезными для всего региона. «Эти подрядные компании самый натуральный балласт, они участвуют в торгах, оттягивают на себя интерес, но фактически ничего не делают. Или это ребята, которые бы хотели работать, но не знают как. В любом случае, их уход оздоровит тюменское строительство», — пояснил URA.RU один из участников рынка.

Ранее агентство рассказало сразу о нескольких банкротных исках, выставленных тюменским налоговым компаниям, связанным с топ-менеджерами ARSIB. По данным фискалов, речь в делах идет о миллиардных долгах.