В больнице Курганской области закрыли морг из-за опасного состояния

Работа морга в Межрайонной больнице №2 приостановлена на 60 дней Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Мокроусовском округе приостановлена работа морга ГБУ «Межрайонная больница №2» из-за состояния, опасного для жизни и здоровья людей. Такое решение принял Мокроусовский районный суд.

«Постановлением Мокроусовского районного суда Курганской области приостановлена деятельность морга ГБУ „Межрайонная больница №2“ на 60 суток. В ходе проверки прокуратурой района с привлечением специалистов Управления Роспотребнадзора по Курганской области в здании больницы села Мокроусово, где расположен патологоанатомический кабинет (морг), выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — говорится в сообщении суда. Специалисты заключили, что дальнейшая эксплуатация помещения морга представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

Ранее URA.RU писало, что в округах Курганской области закрыли несколько моргов при больницах из-за аварийного состояния помещений. Фотографии моргов были опубликованы в ноябре 2022 года telegram-канале «Тинто Корнеевич Брасс» для демонстрации условий работы патологоанатомов. В депздраве на запрос агентства уточнили, что в регионе проводят вскрытия только в трех организациях, две из которых находятся в Кургане, а одна в Шадринске.