Захарова назвала бездарной психоделикой покраску дороги в Лондоне в цвета украинского флага

Перекраска дороги в Великобритании в цвета украинского флага — бездарная психоделика. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что теперь украинский флаг смогут топтать российские дипломаты.
«Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала Мария Захарова. Видеозапись с перекраской дороги и свой комментарий она опубликовала в telegram-канале.
Дорогу перед посольством России в Лондоне в цвета украинского флага перекрасили активисты, передает «Федеральное агентство новостей». Хулиганов задержала британская полиция.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!