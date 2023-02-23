Захарова назвала бездарной психоделикой покраску дороги в Лондоне в цвета украинского флага 23 февраля 2023 в 18:57 Размер текста - 17 + Мария Захарова осудила перекраску дороги в цвета украинского флага Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перекраска дороги в Великобритании в цвета украинского флага — бездарная психоделика. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что теперь украинский флаг смогут топтать российские дипломаты. «Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала Мария Захарова. Видеозапись с перекраской дороги и свой комментарий она опубликовала в telegram-канале. Дорогу перед посольством России в Лондоне в цвета украинского флага перекрасили активисты, передает «Федеральное агентство новостей». Хулиганов задержала британская полиция. Перекраска дороги в Великобритании в цвета украинского флага — бездарная психоделика. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что теперь украинский флаг смогут топтать российские дипломаты. «Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала Мария Захарова. Видеозапись с перекраской дороги и свой комментарий она опубликовала в telegram-канале. Дорогу перед посольством России в Лондоне в цвета украинского флага перекрасили активисты, передает «Федеральное агентство новостей». Хулиганов задержала британская полиция. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям