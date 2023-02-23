Захарова назвала бездарной психоделикой покраску дороги в Лондоне в цвета украинского флага

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова осудила перекраску дороги в цвета украинского флага Фото:

Перекраска дороги в Великобритании в цвета украинского флага — бездарная психоделика. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что теперь украинский флаг смогут топтать российские дипломаты.

«Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала Мария Захарова. Видеозапись с перекраской дороги и свой комментарий она опубликовала в telegram-канале.

Дорогу перед посольством России в Лондоне в цвета украинского флага перекрасили активисты, передает «Федеральное агентство новостей». Хулиганов задержала британская полиция.

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Перекраска дороги в Великобритании в цвета украинского флага — бездарная психоделика. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что теперь украинский флаг смогут топтать российские дипломаты. «Вот на такую бездарную психоделику пошли сотни миллионов в разных валютах. Страшный сон Бандеры: российские дипломаты в Лондоне будут топтать национальный флаг Украины, который им для этого постелили его последователи», — написала Мария Захарова. Видеозапись с перекраской дороги и свой комментарий она опубликовала в telegram-канале. Дорогу перед посольством России в Лондоне в цвета украинского флага перекрасили активисты, передает «Федеральное агентство новостей». Хулиганов задержала британская полиция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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