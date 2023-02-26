Зеленский готовится напасть на Приднестровье и Россию: главное к вечеру 26 февраля

Для ВСУ складывается критическая ситуация в Бахмуте
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский собирается начать наступление на Крым весной. В Запорожье заявили, что Украина также планирует атаку на Приднестровье. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 февраля.
- Украина к весне готовит наступление на Крым и уничтожение военных складов в России, сказал замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий. Президент Украины Владимир Зеленский планирует нападение на Приднестровье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов;
- В США пока не определились, будут ли поддерживать наступление Украины на Крым. Зеленский считает, что возврат полуострова позволит достигнуть мира на Украине;
- Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный доложил президенту Украины о критическом положении ВСУ в Бахмуте (Артемовск), рассказал военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. По его словам, у армии Украины есть только один путь для отступления, но и он под контролем военных РФ;
- ВСУ подорвали дамбу в Бахмуте. Из-за этого вода заполняет подвалы, что может спровоцировать эпидемию среди граждан, считает советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский;
- ВСУ стягивают немецкие танки Leopard в Часов Яр, который находится вблизи Бахмута. Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказали, что пока не сталкивались с этими танками;
- Армия РФ уничтожила украинский вертолет Ми-8 в районе Харьковской области, рассказали в Минобороны РФ. Также российские военные ликвидировали семь беспилотников в Херсонской области и ЛНР.
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