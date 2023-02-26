В Тюмени запустят сирены, оповещающие о ЧС

В Тюмени 1 марта проведут проверку системы оповещения населения о ЧС

Систему оповещения будут проверять в течение получаса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сигнал тревоги, оповещающий населения о чрезвычайных ситуациях, прозвучит в Тюмени 1 марта с 10:40 до 11:10. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«1 марта с 10:40 до 11:10 будет проведена комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Тюмени с запуском электрических сирен, перехватом эфира теле- и радиовещания. Звучание сирен означает сигнал „Внимание всем!“» — говорится в сообщении мэрии города.

Власти подчеркивают, что при срабатывании сирен тюменцам нужно:

включить радио и телевидение, проверить смс-оповещения;

прослушать официальную информацию о ЧС и мерах безопасности;

действовать в соответствии с инструкциями;

донести информацию до родных и соседей;

оставлять приемники включенными, для получения новых инструкций.

Ранее URA.RU писало, что 22 февраля тюменцы услышали на радиостанциях сигнал воздушной тревоги. Сообщение оказалось фейковым, о чем сообщили в МЧС региона. Произошедшее стало результатом хакерских взломов серверов радиостанций.